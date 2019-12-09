Аlyona Аlyona совместно с группой KALUSH выпустили клип о красоте украинских земель

Известная украинская реп-исполнительница Аlyona Аlyona совместно с группой KALUSH сегодня презентовали трек и клип "Горы", который рассказывает о красоте украинских земель. Об этом исполнительца объявила в своем Instagram.

"Хочу представить наш совместный трек "Горы". Обещаю вас приятно удивить", — анонсировала выход видео певица.

"За мной горы, какое там море. Закрытые сторы, там не гудят моторы", — говорится в песне.

Режиссер Антон Шинкаренко рассказал, что рэп-исполнительнице пришлось на съемках бороться со своим страхом высоты, ведь, чтобы добраться на одну из локаций, нужно было переступать через трещины и разломы в скале.

Как сообщали Українські Новини, ранее Alyona Alyona опубликовала фото в купальнике и порассуждала о женском рэпе.

Кроме того, певица выпустила социальную песню против травли в школе.