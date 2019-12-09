Аlyona Аlyona совместно с группой KALUSH выпустили клип о красоте украинских земель

Известная украинская реп-исполнительница Аlyona Аlyona совместно с группой KALUSH сегодня презентовали трек и клип "Горы", который рассказывает о красоте украинских земель. Об этом исполнительца объявила в своем Instagram. Переглянути цей допис в Instagram Ті, хто був на концерті вже точно оцінили цих хлопаків @kalush.official 😏 Хочу презентувати наш спільний трек «Гори». ⠀ Обіцяю вас приємно вразити😉 Переходьте за посиланням у шапці профілю та підтримайте цих вибухових пацанів💥 ⠀ Created by: WIN-WIN PRODUCTION Music by: @teejaymusic Допис, поширений Альона (@alyona.alyona.official) 9 Гру 2019 р. о 2:20 PST "Хочу представить наш совместный трек "Горы". Обещаю вас приятно удивить", — анонсировала выход видео певица. "За мной горы, какое там море. Закрытые сторы, там не гудят моторы", — говорится в песне. Режиссер Антон Шинкаренко рассказал, что рэп-исполнительнице пришлось на съемках бороться со своим страхом высоты, ведь, чтобы добраться на одну из локаций, нужно было переступать через трещины и разломы в скале. Как сообщали Українські Новини, ранее Alyona Alyona опубликовала фото в купальнике и порассуждала о женском рэпе. Кроме того, певица выпустила социальную песню против травли в школе.