Мисс Вселенная 2019: в США раздали титулы самым красивым девушкам

В Атланте (штат Джорджия, США) 9 декабря завершился конкурс красоты "Мисс Вселенная-2019". В зале Tyler Perry Studios в ночь с 8 на 9 декабря корону самой блистательной девушки в мире получила представительница ЮАР Зозибини Тунзи.

Титулы первой и второй вице-мисс были отданы представительницам Пуэрто-Рико (Мэдисон Андерсон) и Мексики (София Арагон), соответственно. Представительница Филиппи Газини Ганадос получила специальную премию за лучший национальный костюм, а полячка Ольга Булава – титул "Мисс Конгениальность".

The new #MissUniverse2019 is... SOUTH AFRICA!!!! 🇿🇦 pic.twitter.com/gRW8vcuT3A