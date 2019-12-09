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09 декабря 2019, понедельник, 19:08 419 Видео
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Українські Новини
Мисс Вселенная 2019: в США раздали титулы самым красивым девушкам

Мисс Вселенная 2019: в США раздали титулы самым красивым девушкам

Роман Евланов
Конкурс красоты, победительница, Мисс Вселенная, Зозибини Тунзи, ЮАР
Победительница конкурса
Победительница конкурса "Мисс Вселенная 2019" Зозибини Тунзи. Фото: Скриншот: Instagram/ zozitunzi

Титул "Мисс Вселенная" в 2019 году достался представительнице ЮАР Зозибини Тунзи. Об этом сообщает официальный сайт конкурса.

В Атланте (штат Джорджия, США) 9 декабря завершился конкурс красоты "Мисс Вселенная-2019". В зале Tyler Perry Studios в ночь с 8 на 9 декабря корону самой блистательной девушки в мире получила представительница ЮАР Зозибини Тунзи.

 
 
 
 
 
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Tonight a door was opened and I could not be more grateful to have been the one to have walked through it. May every little girl who witnessed this moment forever believe in the power of her dreams and may they see their faces reflected in mine. I proudly state my name Zozibini Tunzi, Miss Universe 2019!

Публикация от Zozibini Tunzi (@zozitunzi)

Титулы первой и второй вице-мисс были отданы представительницам Пуэрто-Рико (Мэдисон Андерсон) и Мексики (София Арагон), соответственно. Представительница Филиппи Газини Ганадос получила специальную премию за лучший национальный костюм, а полячка Ольга Булава – титул "Мисс Конгениальность".

Путем закрытого собеседования и тщательного отбора жюри выбрало двадцать девушек, которые стали полуфиналистками конкурса. Представительница Украины Анастасия Суббота в ТОП-20 не вошла.

Напомним, что ранее французский фотограф сделал моделями своего проекта заключенных из тюрьмы в Калифорнии. А журнал People назвал самого сексуального мужчину 2019 года.

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