Мисс Вселенная 2019: в США раздали титулы самым красивым девушкам

Титул "Мисс Вселенная" в 2019 году достался представительнице ЮАР Зозибини Тунзи. Об этом сообщает официальный сайт конкурса.

В Атланте (штат Джорджия, США) 9 декабря завершился конкурс красоты "Мисс Вселенная-2019". В зале Tyler Perry Studios в ночь с 8 на 9 декабря корону самой блистательной девушки в мире получила представительница ЮАР Зозибини Тунзи.

Титулы первой и второй вице-мисс были отданы представительницам Пуэрто-Рико (Мэдисон Андерсон) и Мексики (София Арагон), соответственно. Представительница Филиппи Газини Ганадос получила специальную премию за лучший национальный костюм, а полячка Ольга Булава – титул "Мисс Конгениальность".

Путем закрытого собеседования и тщательного отбора жюри выбрало двадцать девушек, которые стали полуфиналистками конкурса. Представительница Украины Анастасия Суббота в ТОП-20 не вошла.

Напомним, что ранее французский фотограф сделал моделями своего проекта заключенных из тюрьмы в Калифорнии. А журнал People назвал самого сексуального мужчину 2019 года.