Мисс Вселенная 2019: в США раздали титулы самым красивым девушкам

Титул "Мисс Вселенная" в 2019 году достался представительнице ЮАР Зозибини Тунзи. Об этом сообщает официальный сайт конкурса. В Атланте (штат Джорджия, США) 9 декабря завершился конкурс красоты "Мисс Вселенная-2019". В зале Tyler Perry Studios в ночь с 8 на 9 декабря корону самой блистательной девушки в мире получила представительница ЮАР Зозибини Тунзи. Посмотреть эту публикацию в Instagram Tonight a door was opened and I could not be more grateful to have been the one to have walked through it. May every little girl who witnessed this moment forever believe in the power of her dreams and may they see their faces reflected in mine. I proudly state my name Zozibini Tunzi, Miss Universe 2019! Публикация от Zozibini Tunzi (@zozitunzi) 8 Дек 2019 в 10:25 PST Титулы первой и второй вице-мисс были отданы представительницам Пуэрто-Рико (Мэдисон Андерсон) и Мексики (София Арагон), соответственно. Представительница Филиппи Газини Ганадос получила специальную премию за лучший национальный костюм, а полячка Ольга Булава – титул "Мисс Конгениальность". The new #MissUniverse2019 is... SOUTH AFRICA!!!! 🇿🇦 pic.twitter.com\/gRW8vcuT3A — Miss Universe (@MissUniverse) 9 декабря 2019 г. Путем закрытого собеседования и тщательного отбора жюри выбрало двадцать девушек, которые стали полуфиналистками конкурса. Представительница Украины Анастасия Суббота в ТОП-20 не вошла. Напомним, что ранее французский фотограф сделал моделями своего проекта заключенных из тюрьмы в Калифорнии. А журнал People назвал самого сексуального мужчину 2019 года.