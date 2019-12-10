Ракам повезет с деньгами, а девам с любыми задачами: что ждет все знаки зодиака во вторник

Начало новой недели - это всегда нелегко. Но с трудностями справляться легче, если знать, что именно тебя ждет. Ранее Українські Новини рассказали о самых везучих знаках зодиака. А вот каким для них будет вторник, 10 декабря, уже рассказали астрологи.

Энергия знака позволяет справиться с негативом. Чем выше энергия, тем у знака больше шансов взять ситуацию под контроль, даже вопреки неблагоприятному предсказанию гороскопа.

Овен (20 марта - 19 апреля)

Спокойствие – сегодня явно не ваш конец. Вас могут раздражать самые обычные мелочи, поэтому постарайтесь быть максимально приземлены. С работой, конечно, так не получится, так как вокруг слишком много раздражителей, но ситуацию может немного смягчить вечерняя прогулка или просто проведенное время в саду или парке. Дома тоже старайтесь не выдумывать ничего сверх меры, ограничьтесь знакомым вам рецептом домашней кухни.

Телец (20 апреля - 20 мая)

Это хороший день, чтобы строить долгосрочные планы. Вы мыслите расслабленно и практично. Это легко увидеть в любой ситуации, и это поможет вам лучше концентрироваться. Вместо того, чтобы распыляться на мелочи, вы смотрите на общую картину и планируете стабильное будущее. Под текущим влиянием вы способны на тяжелую работу, но также не забывайте найти время для отдыха и развлечения.

Близнецы (21 мая - 20 июня)

Сегодняшний день может быть одним из тех дней, когда вы очень торопитесь. Вы можете чувствовать себя раздраженным, но беспокойство не принесет вам пользы, кроме того, что вы отвлечетесь от рутины! Так почему бы не воспользоваться этой возможностью, чтобы расслабиться? Общий темп жизни сейчас медленнее. Если вы чувствуете, что ничего не можете сделать, чтобы ускорить процесс, вы просто можете наслаждаться жизнью - провести время с друзьями, побаловать себя вкусненьким.

Рак (21 июня - 21 июля)

Если у вас есть какие-то долгосрочные финансовые цели, это отличный день для их реализации. Даже если вы этого не сделаете сразу, это хороший момент, чтобы заложить первый кирпичик! У вас есть твердая чуйка на мудрые инвестиционные стратегии. То же самое касается сбережений. Вы знаете, что стабильность в этой области вашей жизни может способствовать другим сферам, в том числе, и вашему нормальному психологическому и эмоциональному состоянию.

Лев (22 июля - 22 августа)

Сегодня стабильность имеет особое значение. Вы можете испытывать дополнительные неудобства от необходимости работать больше, но только так вам удастся совершить дано планируемые важные покупки, которыми потом можно будет гордиться. Это символы успеха и вашей уверенности, они демонстрируют ваш статус и чувство стиля. Но хорошо помнить, что ваше будущее может быть стабильно не из-за материальных вещей, а лишь благодаря вашей трудолюбивой, упорной натуре.

Дева (23 августа - 22 сентября)

Вы сегодня в своей стихии. Вы можете решать любые задачи в своем поле с проявлением блестящей компетентности и приветствовать неожиданности с той же грацией. Все, что вы делаете, выглядит легко! На самом деле, вы достаточно практичны, чтобы использовать проверенные методы, которые помогут вам выполнить работу. Сосредоточьтесь и просто выполняйте свои обязанности, чтобы вечером вы могли спокойно расслабиться.

Весы (23 сентября - 22 октября)

Многие люди сегодня больше заботятся о безопасности, чем обычно. Со своей стороны, вы максимально стремитесь к комфорту и определенным границам, даже если обычно это не тот режим, который вам привычен. Понимание того, чего ожидать, вызывает определенное спокойствие, даже если вы обычно предпочитаете спонтанность. Побалуйте себя вкусной и калорийной едой. Вероятно, сегодня вам понадобится очень много сил.

Скорпион (23 октября - 21 ноября)

У вас внутренний компас, который редко направляет вас неправильно. И все же, вы не всегда знаете все ответы. Вы взаимодействуете с жизнью с особой точки зрения: своей собственной, и чужие доводы нередко остаются для вас пустыми словами, не стоящими вашего внимания. Это плохо. Сегодня Вселенная может дать вам урок по смягчению вашего мнения и ослаблению вашей беспринципности. Принимать упрямую или осуждающую позицию не рекомендуется. Постарайтесь быть более сострадательным и чутким.

Стрелец (22 ноября - 20 декабря)

Вы не можете ценить деньги или имущество само по себе. Но вы должны признать, что наличные деньги или счет в банке облегчают жизнь. Сегодняшний день может неожиданно проявить двойственность ваших желаний – либо иметь внушительный капитал, либо быть независимым от материальных благ. Если это вопрос необходимости работать больше или меньше, попробуйте прислушаться к интуиции.

Козерог (21 декабря - 19 января)

Финансовые вопросы могут занять центральное место сегодня, причем, в позитивном ключе. Возможно, вы поймете, что у вас больше денег, чем вы думали, поэтому вы можете потратиться на что-то хорошее, что-то, что вы давно хотели купить. Это хорошее время, чтобы вкусно поесть или побаловать себя чем-то. Вы достаточно разумны, чтобы не перерасходовать свой бюджет, и вы знаете, что много работали в последнее время. Вы заслуживаете чего-то хорошего!

Водолей (20 января - 17 февраля)

Вы новатор по своей природе, но сегодня лучше работать в рамках установленных правил и ожиданий. Например, не проверяйте новые методы или теории в своих проектах на работе. Дома, когда вы готовите ужин, используйте основные ингредиенты - и не поддавайтесь на творческие призывы! Другие дни лучше подходят для такого рода экспериментов.

Рыбы (18 февраля - 19 марта)

Сегодня вам нравятся правила и рамки, что удивительно. Иногда приятно работать в границах, подобных этим. Вы знаете, чего ожидать, и это облегчает жизнь. Вы можете даже наслаждаться обычными бытовыми задачами, такими как приготовление ужина или оплата счетов, которые обычно могут показаться слишком скучными или сложными. Воспользуйтесь этим, наслаждаясь базовым уровнем своей деятельности.

Напомни также, что уже известно, сколько выходных и рабочих суббот ожидается для украинцев в декабре.