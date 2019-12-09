Под Киевом Daewoo сбил двоих детей и снес столб: пострадавшие в реанимации

Под Киевом в Бориспольском районе вблизи села Старое произошло серьезное ДТП с пострадавшими. Автомобиль Daewoo сбил двоих детей. Также пострадала женщина-пассажир легковушки. Троих пострадавших госпитализировали в больницу.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Киевской области.

Как сообщают в ведомстве, автомобиль сбил 14-летнюю девочку и 9-летнего мальчика, когда они переходили дорогу. После чего автомобиль вылетел за пределы проезжей части, где машина снесла столб и опрокинулась на бок.

Электроопора упала на автомобиль, в результате чего травмировалась женщина-пассажир. Пострадавших детей с тяжелыми травмами госпитализировали в реанимацию. На месте продолжают работать правоохранители. Именно им предстоит выяснить подробности случившегося.

Как сообщали Українські Новини, в Киеве на ходу загорелся автомобиль, водитель наглотался дыма.