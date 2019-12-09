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09 декабря 2019, понедельник, 14:53 697
Происшествия 2019-12-09T16:15:02+02:00
Українські Новини
Под Киевом Daewoo сбил двоих детей и снес столб: пострадавшие в реанимации

Под Киевом Daewoo сбил двоих детей и снес столб: пострадавшие в реанимации

Надежда Комендантова
ДТП под Киевом, ДТП с пострадавшими, ДТП с детьми, пострадавшие в ДТП
ДТП под Киевом.
ДТП под Киевом.

Под Киевом в Бориспольском районе вблизи села Старое произошло серьезное ДТП с пострадавшими. Автомобиль Daewoo сбил двоих детей. Также пострадала женщина-пассажир легковушки. Троих пострадавших госпитализировали в больницу.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Киевской области.

Как сообщают в ведомстве, автомобиль сбил 14-летнюю девочку и 9-летнего мальчика, когда они переходили дорогу. После чего автомобиль вылетел за пределы проезжей части, где машина снесла столб и опрокинулась на бок.

Электроопора упала на автомобиль, в результате чего травмировалась женщина-пассажир. Пострадавших детей с тяжелыми травмами госпитализировали в реанимацию. На месте продолжают работать правоохранители. Именно им предстоит выяснить подробности случившегося.

Как сообщали Українські Новини, в Киеве на ходу загорелся автомобиль, водитель наглотался дыма.

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