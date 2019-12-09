Профильный комитет Рады просит Авакова разобраться со случаями давления на журналистов

Комитет Верховной Рады по вопросам свободы слова обратился к министру внутренних дел Арсену Авакову с просьбой отреагировать на случаи давления на журналистов.

Соответствующее письмо подписал председатель Комитета Нестор Шуфрич.

"Комитет свободы слова на заседании 13 ноября с.г. заслушал и рассмотрел информацию адвоката Бабича Олега Игоревича о незаконных притеснениях отдельными работниками Национальной полиции Украины журналиста- обличителя коррупции Дениса Иванова, борца за свободу слова, который сейчас находится за границей, поскольку ему, его жене и детям угрожают физической расправой за журналистское расследование", - говорится в заявлении.

Глава комитета также подчеркивает, что согласно заявлению адвоката, правоохранители, которые являются фигурантами журналистских расследований Дениса Иванова, оказывают влияние по уголовным производствам в отношении него - с целью личной мести.

"Также беспокойство Комитета вызывает информация отца этого журналиста, профессора, доктора филологических наук Валерия Иванова. Он сообщил, что стараниями силовиков были арестованы все банковские счета, материалы о его тридцатилетней работе. Эта травля, по его мнению, связана с его сыном", - говорится в обращении.

Кроме того, в письме указываются факты притеснений независимых онлайн-изданий со стороны чиновников Нацполиции. В частности, по их требованию 23 июля 2019 Печерский суд принял решение о закрытии доступа к 18 веб-сайтам.

"Комитет считает недопустимой ситуацию, когда чиновники, пользуясь бездействием со стороны отдельных сотрудников полиции, прибегают к запугиванию и другим противоправным действиям, в частности, в отношении журналистов-расследователей. В связи с этим, на основании пункта 9 части первой статьи 14 Закона Украины "О Комитеты Верховной Рады Украины" направляю Вам обращение журналиста-расследователя Иванова Дениса для проверки приведенных фактов исключительно в установленном законом порядке. Учитывая важность проблемы, ставшей основанием для обращения адвоката, прошу взять под личный контроль дело в отношении преследования журналиста и его семьи и обеспечить прекращение нарушения права на свободу выражения мнения, в частности, блокирования веб-сайтов", - резюмируется в обращении Комитета по вопросам свободы слова к министру МВД.