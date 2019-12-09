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09 декабря 2019, понедельник, 10:26 757
Верховная Рада и партии 2019-12-09T11:15:02+02:00
Українські Новини
Профильный комитет Рады просит Авакова разобраться со случаями давления на журналистов

Профильный комитет Рады просит Авакова разобраться со случаями давления на журналистов

Надежда Комендантова
Верховная Рада, Нестор Шуфрич, Арсен Аваков, Журналисты

Комитет Верховной Рады по вопросам свободы слова обратился к министру внутренних дел Арсену Авакову с просьбой отреагировать на случаи давления на журналистов.

Соответствующее письмо подписал председатель Комитета Нестор Шуфрич.

"Комитет свободы слова на заседании 13 ноября с.г. заслушал и рассмотрел информацию адвоката Бабича Олега Игоревича о незаконных притеснениях отдельными работниками Национальной полиции Украины журналиста- обличителя коррупции Дениса Иванова, борца за свободу слова, который сейчас находится за границей, поскольку ему, его жене и детям угрожают физической расправой за журналистское расследование", - говорится в заявлении.

Глава комитета также подчеркивает, что согласно заявлению адвоката, правоохранители, которые являются фигурантами журналистских расследований Дениса Иванова, оказывают влияние по уголовным производствам в отношении него - с целью личной мести.

"Также беспокойство Комитета вызывает информация отца этого журналиста, профессора, доктора филологических наук Валерия Иванова. Он сообщил, что стараниями силовиков были арестованы все банковские счета, материалы о его тридцатилетней работе. Эта травля, по его мнению, связана с его сыном", - говорится в обращении.

Кроме того, в письме указываются факты притеснений независимых онлайн-изданий со стороны чиновников Нацполиции. В частности, по их требованию 23 июля 2019 Печерский суд принял решение о закрытии доступа к 18 веб-сайтам.

"Комитет считает недопустимой ситуацию, когда чиновники, пользуясь бездействием со стороны отдельных сотрудников полиции, прибегают к запугиванию и другим противоправным действиям, в частности, в отношении журналистов-расследователей. В связи с этим, на основании пункта 9 части первой статьи 14 Закона Украины "О Комитеты Верховной Рады Украины" направляю Вам обращение журналиста-расследователя Иванова Дениса для проверки приведенных фактов исключительно в установленном законом порядке. Учитывая важность проблемы, ставшей основанием для обращения адвоката, прошу взять под личный контроль дело в отношении преследования журналиста и его семьи и обеспечить прекращение нарушения права на свободу выражения мнения, в частности, блокирования веб-сайтов", - резюмируется в обращении Комитета по вопросам свободы слова к министру МВД.

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