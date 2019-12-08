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  • Під Києвом Mercedes на великій швидкості протаранив чотири авто, двоє людей у тяжкому стані
08 грудня 2019, неділя, 09:41 23
Події 2019-12-08T09:54:05+02:00
Українські Новини
Під Києвом Mercedes на великій швидкості протаранив чотири авто, двоє людей у тяжкому стані

Під Києвом Mercedes на великій швидкості протаранив чотири авто, двоє людей у тяжкому стані

Анна Рудык
ДТП у Київській області, постраждалі в ДТП, Масштабна ДТП
Mercedes протаранив 4 авто під Києвом. Фото: Інформатор
Mercedes протаранив 4 авто під Києвом. Фото: Інформатор

Вчора ввечері, 7 грудня, під Києвом, на в'їзді в Бровари, сталася масштабна ДТП за участю п'яти автомобілів. В аварії тяжко травмовано дві людини. Про це повідомляє Інформатор.

Так, повідомляється, що Mercedes на величезній швидкості на перехресті вулиць Євгена Зеленського та Київської протаранив Audi, а після вилетів на зустрічну смугу, де врізався у ще три автомобіля.

За словами водіїв розбитих авто, швидкість Mercedes значно перевищувала 100 кілометрів на годину.

Після першого удару Mercedes вилетів у зустрічний транспорт і задимів, а Audi буквально склався навпіл. У його салоні перебували чоловік та жінка, які з тяжкими травмами були терміново доставлені в найближчу лікарню.

Mercedes протаранив 4 авто під Києвом. Фото: ІнформаторMercedes протаранив 4 авто під Києвом. Фото: Інформатор

За словами очевидців, водій Mercedes отримав легкі травми голови і перебував у дуже нетверезому стані.

Причини аварії встановлювали патрульні, на місце викликали слідчо-оперативну групу.

Як повідомляли Українські Новини, Seat намагався перегнати Skoda і злетів на кілька метрів під Києвом.

Раніше під Києвом у ДТП потрапили близько 9 авто.

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