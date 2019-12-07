Гончарук похвастался, как обсуждал ведение бизнеса в Украине с находящимся в розыске бизнесменом Жеваго

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что обсуждал ведение бизнеса в стране со всеми крупнейшими украинскими бизнесменами. Об этом он рассказал в интервью "РБК-Украина".

Гончарук рассказал, что проводил встречи с Ринатом Ахметовым, Игорем Коломойским, Виктором Пинчуком, Юрием Косюком и Константином Жеваго, который находится в розыске. Дату встречи с Жеваго премьер на уточнил.

"Все крупные игроки, по моему мнению, должны делать все от них зависящее, чтобы страна начала расти, потому что их активы от этого только увеличатся", - сказал премьер-министр.

Он также отметил, что во время встреч не обсуждался вопрос отстаивания чьих-либо интересов.

"У меня ни разу не было ощущения, что мне пытаются "вкрутить" какого-то человека, который является "смотрящим" или представляет чьи-то интересы", - сказал Гончарук.



Как сообщали Українські Новини, в начале декабря стало известно, что миллиардера Жеваго объявили в международный розыск.



Кроме того, с сентября Жеваго прогуливает допросы и скрывается от следствия.



ГБР заочно сообщило о подозрении Жеваго, который является бенефициарным владельцем банка "Финансы и кредит", в причастности к растрате 2,5 млрд гривен банка.