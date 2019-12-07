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  • Смертельна ДТП в Миколаєві: Lexus протаранив таксі, двоє загиблих
07 грудня 2019, субота, 10:15 35
Події 2019-12-07T14:30:02+02:00
Українські Новини
Смертельна ДТП в Миколаєві: Lexus протаранив таксі, двоє загиблих

Смертельна ДТП в Миколаєві: Lexus протаранив таксі, двоє загиблих

Надежда Комендантова
ДТП з авто, смертельна ДТП, загиблі в ДТП
Смертельне ДТП у Миколаєві.
Смертельне ДТП у Миколаєві.

На Жовтневому проспекті, у Миколаєві, сталася смертельна ДТП – зіткнулися автомобіль Lexus IS 300 і таксі Daewoo Lanos.

Як повідомляє місцеве видання "Новости N", Lexus їхав по проспекту на Південну вулицю, але в районі перехрестя з Авангардної водій не впорався з керуванням. Автомобіль занесло на зустрічну смугу, де і врізався в яке їхало назустріч таксі. Від потужного удару Lanos буквально зім'яло в коржик.

В результаті ДТП на місці загинули водій і пасажир таксі. Водій Lexus і сиділа поруч з ним дівчина отримали серйозні травми, їх госпіталізували. Через ДТП з чотирьох смуг руху на проспекті для проїзду транспорту вільна лише одна.

Раніше під Києвом Porsche перекинув маршрутку: двоє пасажирів загинули.

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