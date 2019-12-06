Портнов хочет отменить закон о языке для выполнения решения "Венецианской комиссии"

Бывший заместитель главы Администрации Президента Андрей Портнов предлагает отменить акон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" для выполнения решения Европейской комиссии "За демократию через право" ("Венецианская комиссия").

Об этом Портнов написала в сообщении в своем Telegram-канале.

"Учитывая, что Венецианская комиссия, имеющая приоритетное значение после подписания Украиной соглашения об ассоциации с ЕС, жестко раскритиковала закон Украины о языках, думаю, правящей политической команде нужно инициировать его отмену в парламенте", - написал он.

По его словам, необходимо действовать в полном соответствии с европейскими стандартами и собственными предвыборными обязательствами.

Как сообщали Українські Новини, Европейская комиссия "За демократию через право" ("Венецианская комиссия") рекомендует Украине пересмотреть закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного".

27 октября "Венецианская комиссия" прибыла в Украину с целью изучения аспектов внедрения закона об обеспечении функционирования украинского языка как государственного.