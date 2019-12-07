Праздник девичьей судьбы: история и традиции дня Святой Екатерины

Сегодня православные христиане отмечают день Святой Екатерины, которую называют покровительницей всех женщин и невест. Українські Новини расскажут о традициях и истории праздника.

Каждый год 7 декабря, перед образами святой незамужние девушки ставят свечи, а потом под вечер гадают на свою судьбу. Этот день официально не является выходным, однако принято ходить в церковь на богослужение.

История Екатерины

Согласно историям и преданиям Екатерина была очень умной, красивой и была награждена множеством талантов. Однако ей не удавалось найти любимого, так как она хотела выйти только за того, кто умнее ее. Тогда девушке помог христианский наставник ее матери, который и рассказал Екатерине о вере. Мать Екатерины, тайно исповедующая христианскую веру, взяла дочь с собой к мудрому старцу, чтобы попросить у него совета. Уверовав, Екатерина приняла крещение.

Впоследствии в Александрию на языческое празднество прибыл сам император Максимин. Тогда он увидел Екатерину, красота которой пленила императора. По поверьям, император позвал 50 мудрецов, чтобы они рассказали девушке о язычестве. Между тем Екатерина убедила их принять христианство, за что мудрецов казнили. Когда Максимину не удалось сломать сильную христианскую веру Екатерины, он приказал казнить ее.

Что нельзя делать в праздник Екатерины

Так как день Екатерины выпадает на Рождественский пост, нельзя было танцевать, но вот петь и веселиться не запрещалось, особенно это касалось молодежи. Конечно же, исключались любые работы на земле, физический труд. Нельзя было ничего строить, ремонтировать и шить. Также стол можно накрывать только из разрешенных блюд, а это каши и борщ.

Традиции и приметы праздника:

В плоть до наших дней дошло поверье, что Екатерину считаютпокровительницей всех женщин, а в особенности невест. Потому в старину в этот день девушки гадали на суженого и собирались вместе на посиделки.

Если погода на Екатерины будет ясной – следует готовиться к морозной зиме.

Теплая погода – морозы ударят только на Варварин день (после 17 декабря).

Оттепель и туман прогнозируют морозы через 10 дней.

Если выпал снег на сухую землю – следующий год будет неурожайным.

Круги вокруг Луны предвещают мороз.

Маленькие звезды на небе прогнозируют снегопад.

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