Снизить тарифы на коммуналку можно и без замены всех теплосетей, - эксперт

В то время, как украинцы отдают за коммуналку больше трети дохода, снизить тарифы на коммунальные услуги возможно не только после того, как заменят все изношенные сети, но и с помощью других рычагов, о чем ранее заявили в Кабмине. Прямой зависимости между тарифами на коммуналку и состоянием теплосети нет.

Об этом заявил директор аналитико-исследовательского центра "Институт города" Александр Сергиенко в комментарии изданию "Сегодня"

"Чтобы ощутимо снизились цены на коммуналку, нужно, прежде всего, снизить цены на газ. Поскольку газ составляет 90% стоимости отопления и приблизительно столько же стоимости горячей воды. И это вполне под силу правительству, поскольку и конъюнктура благоприятна, и в газохранилищах накопили дешевый газ, который и продавать надо по той же цене", – отметил Сергиенко.

Что касается теплосетей, то проблему нужно решать постепенно, поскольку требуются значительные вложения.

"Безумные средства нужны, – продолжает он. – В этом году в Киеве заменили 130 км теплосетей, а их у нас в двухтрубном измерении где-то 2600".

Если даже столица не может позволить себе менять по 500 км в год, то что уж говорить о малых городах, сетует эксперт. Поэтому без господдержки не обойтись.

"Правительство должно обеспечить условия для того, чтобы маленькие города имели возможность брать взаймы под небольшой процент. Вот задача правительства: стабильная экономическая ситуация, тарифы, при которых население регулярно платит, и кредитные механизмы", – резюмировал специалист.

Как сообщали Українськi Новини, за некачественную коммуналку можно не платить.

Тем временем получающие субсидию семьи будут платить за коммуналку больше.