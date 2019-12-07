Конкуренция, завистники и новые вершины: каким будет 7 декабря, - гороскоп

Первая неделя декабря выдается очень насыщенной на события и впечатления. И астрологи говорят, что на выходных надеяться на облегчение не стоит. Какой же будет суббота, 7 декабря - для всех знаков зодиака?

Энергия знака позволяет справиться с негативом. Чем выше энергия, тем у знака больше шансов взять ситуацию под контроль, даже вопреки неблагоприятному предсказанию гороскопа.

Овен (20 марта - 19 апреля)

Вы полны грандиозных планов сегодня, и у вас точно есть энергия, необходимая для их осуществления. Но стоит подождать день или два, прежде чем начинать что-то новое. И если вы думаете об изменении своей карьеры или романтических отношений, найдите время, чтобы обдумать это, ведь сейчас вы более импульсивны, чем обычно. А еще помните о важном правиле: не все то золото, что блестит.

Телец (20 апреля - 20 мая)

День полон споров и разногласий. Вам будет сложно сосредоточиться на здравом мышлении, так как ваша энергия стремится сейчас к нулю, и вы это прекрасно чувствуете. Поэтому единственное, чем вы можете помочь себе в данной ситуации - это сохранять спокойствие и ожидать, пока буря минует сама собой. Постарайтесь заняться собой - сделайте зарядку, глубоко подышите, помедитируйте.

Близнецы (21 мая - 20 июня)

Иногда вы бываете нерешительны, но только не сегодня. Уж если кто и может сегодня быть на высоте, так это вы! Не бойтесь неожиданно свалившихся возможностей и держите нос по ветру, ведь сегодня у вас есть шанс наткнуться на невероятную идею или потрясающее новое начинание, которое раньше не попадало в ваше поле зрения. А еще будьте смелее и азартнее, вам сегодня точно повезет, удача любит вас!

Рак (21 июня - 21 июля)

Не будьте слишком агрессивны, если вдруг вступаете в полемику с коллегами или семьей. Ведь у каждого может быть собственное мнение, и он имеет право на то, чтоб с этим мнением считались. Если это кажется для вас слишком невыполнимой задачей на данный момент, сегодня лучше побудьте наедине с собой. Только так вы сможете объективно контролировать себя. Заварите себе травяной чай, посидите в расслабляющей ванной.

Лев (22 июля - 22 августа)

Сегодня вы проактивны и готовы к новым свершениям - и у вас есть все, чтобы ваши ожидания полностью оправдались. Ваша целеустремленность и мотивированность не останутся незамеченными. А ваш врожденный шарм сделает все остальное для того, чтобы вы стали победителем! Конкуренция только подогревает все сегодняшние события, поэтому не беспокойтесь, если на вашем пути есть препятствия, вы с ними точно справитесь без особых трудностей.

Дева (23 августа - 22 сентября)

В течение дня будьте осторожны с высказываниями и эмоциями, потому что вы можете быть необычайно резки и обидеть близкого вам человека. Да, в доме и в семье могут быть вещи, которые не совсем нравятся вам, но в данном случае на это стоит либо не обращать внимание, либо искать какие-либо компромиссы в отношении таких вещей. Кроме того, сегодня вам показаться, что все вокруг хотят вас обидеть или задеть, но это не так. Скорее всего, дело лишь в том, что вы действительно встали сегодня не с той ноги.

Весы (23 сентября - 22 октября)

Вам кажется, что люди сами создают себе и вам проблемы. И это раздражает, но такую энергию можно повести и в другое русло. Будьте помощником и подсказчиком, даже если на первый взгляд ситуация кажется сложной и неоднозначной. Вполне вероятно, что, увидев ваше искреннее желание помочь, люди не станут отворачиваться. Самое главное - не конфликтуйте и не раздражайтесь попусту. И попробуйте чуть больше себя хвалить сегодня, потому что ваша самооценка заставляет желать лучшего.

Скорпион (23 октября - 21 ноября)

Трудно противостоять сегодняшней конкурентной атмосфере. Когда кажется, что кто-то бросает вам вызов, вы не испытываете никаких проблем с тем, чтобы оборонять свою позицию и стараться не допускать агрессии в свой адрес. Если это приводит к неприятному противостоянию, пусть будет так, но вашим оппонентам придется несладко, ведь сегодня вы очень сильны. Вы внушительный враг, потому что вы всегда мыслите на несколько шагов вперед. Просто убедитесь, что вы боретесь за что-то стоящее. Будет обидно, если предмет ваших споров не стоит выеденного яйца.

Стрелец (22 ноября - 20 декабря)

Кажется, в вас сегодня горит дух новаторства. Вы явно хотите и можете сделать что-нибудь необычное и новое в своей стезе, но вам катастрофически не хватает энергии на это. Попробуйте поискать альтернативные источники - например, сладости, витамины, вкусный кофе. С утра, при возможности, стоит уделить хотя бы полчаса своему телу, вы слишком забыли про него. Займитесь спортом или начните день с правильного питания и хорошего завтрака.

Козерог (21 декабря - 19 января)

Возможно, вы чувствуете большее давление конкуренции, чем обычно, или, может быть, вы просто болезненно реагируете на энергию других людей, которая сегодня бьет ключом. Используйте это для своей пользы, попробуйте зарядиться энергией от других, это даст вам немало сил для собственных свершений. Поверьте, вы никому не навредите, а вот вам сейчас явно нужна помощь со стороны, и не стоит этого стыдиться или же отрицать.

Водолей (20 января - 17 февраля)

Важно в сегодняшнем дне - удержать то рвение и ту долю энтузиазма, который есть в вас сейчас. Вы достаточно вдохновлены, чтобы идти прямо и практически напролом, чтобы достичь своих целей. Но будьте внимательны и осторожны на работе - к вам уже давно прикованы взгляды нескольких завистников, которые могут навредить вам весьма сильно, и планируют перейти в активную атаку именно сегодня.

Рыбы (18 февраля - 19 марта)

Вы очень чувствительны и эмоциональны, так дело не пойдет. Сегодня, как назло, очень травматичный в психологическом аспекте день. Многие постараются побольнее надавить на ваши уязвимые точки, будто чувствуя вашу незащищенность сегодня. Этого нельзя допустить, поэтому хорошим решением сегодня будет побыть в одиночестве, наедине с хорошей книгой и вкусной едой. Будет замечательно, если семья и друзья также войдут в ваше положение и не станут активно допытываться о том, что же с вами произошло, а просто оставят вас на сегодня.

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