Резиденцию президента США украсили к праздникам: фото Белого дома в новогодних огнях

Жена президента США Дональда Трампа Мелания Трамп показала, как Белый дом украсили к рождественским праздникам. В этом году, в отличии от прошлогодних красного и синего цветов, в декоре Белого дома преобладает белый , а на елках развешены игрушки с патриотическими символами.

Соответствущее видео опубликовали на странице Белого дома на YouTube.

"Дух Америки сияет в Белом доме. Я рада поделиться этой прекрасной экспозицией патриотизма со всеми, и я рада, что все могут ощутить красоту Рождественского сезона", - написала первая леди на своей странице в Twitter.

Высота основной елки Белого дома в этом году составляет 5,4 метра. Она украшена бумажными цветами, которые олицетворяют каждый штат.

Новогодние украшения Белого дома. Фото: Twitter/Melania Trump

Кроме того, на одной из елок висит игрушка, созданная из букв игры "Эрудит", которые образуют словосочетание "Быть лучшим".

Быть лучше. Скриншот: YouTube/The White House

Как сообщали Українські Новини, в предстоящем году Белой крысы елку нужно украшать в определенной цветовой гамме не только дома, но и на работе. А как только все приготовления будут завершены, можно подумать о том, где устроить праздничный корпоратив.