подписаться на рассылку
23.7 24
26.05 26.6
˟
  • Новости
  • Мир
  • Америка
  • Резиденцию президента США украсили к праздникам: фото Белого дома в новогодних огнях
06 декабря 2019, пятница, 15:10 503
Америка 2019-12-06T16:45:02+02:00
Українські Новини
Резиденцию президента США украсили к праздникам: фото Белого дома в новогодних огнях

Резиденцию президента США украсили к праздникам: фото Белого дома в новогодних огнях

Таня Войтюк
Белый дом, Новый год, США, Мелания Трамп
Белый дом украсили в светлых тонах. Фото: Facebook/The White House
Белый дом украсили в светлых тонах. Фото: Facebook/The White House

Жена президента США Дональда Трампа Мелания Трамп показала, как Белый дом украсили к рождественским праздникам. В этом году, в отличии от прошлогодних красного и синего цветов, в декоре Белого дома преобладает белый , а на елках развешены игрушки с патриотическими символами.

Соответствущее видео опубликовали на странице Белого дома на YouTube.

"Дух Америки сияет в Белом доме. Я рада поделиться этой прекрасной экспозицией патриотизма со всеми, и я рада, что все могут ощутить красоту Рождественского сезона", - написала первая леди на своей странице в Twitter.

Высота основной елки Белого дома в этом году составляет 5,4 метра. Она украшена бумажными цветами, которые олицетворяют каждый штат.

Новогодние украшения Белого дома. Фото: Twitter/Melania Trump

Кроме того, на одной из елок висит игрушка, созданная из букв игры "Эрудит", которые образуют словосочетание "Быть лучшим".

Быть лучше. Скриншот: YouTube/The White HouseБыть лучше. Скриншот: YouTube/The White House

Как сообщали Українські Новини, в предстоящем году Белой крысы елку нужно украшать в определенной цветовой гамме не только дома, но и на работе. А как только все приготовления будут завершены, можно подумать о том, где устроить праздничный корпоратив.

Больше новостей о: Белый дом Новый год США Мелания Трамп

Архив
Новости
Тело еще одной женщины нашли на месте пожара в одесском колледже 16:40
Криклий хочет, чтобы McDonald's открыл ресторан в "Борисполе" в 2020 16:33
Ангела Меркель впервые в жизни посетила Освенцим 16:27
Черновол в красном платье похвасталась автоматом со снайперским прицелом 16:25
Венецианская Комиссия рассматривает судебную реформу Зеленского 16:19
больше новостей
Владимир Зеленский.Скриншот: youtube/ Новости Харькова
Пранкер Лексус позвонил Зеленскому с требованием впустить в Киев и снять санкции СБУ: запись разговора 21:19
Выборы на Донбассе хотим провести одновременно с местными выборами по всей Украине, - помощник Зеленского 21:16
Курс покупки рубля рухнул в киевских обменниках 10:45
В Украину идет неожиданное потепление с густыми туманами: прогноз погоды на конец недели 14:00
Пробка в Киеве. Фото: dtp.kiev.ua
В Киеве на Богатырской произошло массовое ДТП: движение парализовано 12:28 Карта
больше новостей
Владимир Зеленский.Скриншот: youtube/ Новости Харькова
Пранкер Лексус позвонил Зеленскому с требованием впустить в Киев и снять санкции СБУ: запись разговора 21:19
Цена на газ может увеличиться в два раза в случае прекращения транзита, - Коболев 21:33
В одесском пожаре пострадал Институт морской биологии и археологии: сгорели ценные коллекции 21:12
Россия требует исключить вопрос оккупированного Крыма из резолюции ОБСЕ 09:43 Документ
НАБУ отказалось открыть дело из-за предоставления охраны Богдану 11:16
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok