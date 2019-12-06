Сегодня католики отмечают день святого Николая: традиции зимнего праздника по всему миру

Сегодня, 6 декабря, католические христиане всего мира отмечают большой праздник - день памяти Святого Николая. Этот праздник бескорыстной любви и помощи ближним любят и взрослые, и дети - его традиции приносят в дом улыбки и смех детей и радость их родителям. О том, как отмечают день католические христиане, расскажут Українські Новини.

Святой Николай родился в городе Миры и, посвятив с раннего возраста себя богослужению, получил сан епископа. Из-за развернувшегося в то время гонения на христиан, святому пришлось перенести множество пыток. Пережив заключение в течении 8-ми лет в тюрьме, он смог продолжить свою праведную деятельность после смены власти. Сохранив доброту и милосердие, несмотря на все злоключения, он стал прообразом Санта-Клауса во всем мире. Ведь именно Святой Николай помощником для бедных и обездоленных, опекался детьми, незаметно подбрасывал им еду или монеты в обувь, которую тогда ставили за дверь.

День святого Николая также открывает сезон рождественских и новогодних гуляний у западных христиан католического обычая. И в каждой европейской стране его отмечают по-своему.

Например, в Венгрии его называют Szent Miklos или Mikulas. Семейный праздник, который принято проводить с близкими и родственниками. Праздник популярен среди детей, в ночь на Святого Микулаша дети ставят чистую обувь на подоконник, в которой на следующее утро находят подарки от святого.

В Греции cв. Николай – покровитель моряков, купцов, путешественников и всего греческого флота, поэтому все малые и большие суда к празднику пышно украшают. Все праздничные действия проходят тоже на море. День празднования – 6 декабря, как и у католиков.

В Испании в этот день по всей стране отмечают День конституции Испании, и только Каталония и г. Аликанте празднуют день cв. Николая. Здесь cв. Николай считается покровителем местности и широко почитается населением. В этот день проводятся фестивали, религиозные шествия, парады и пышные уличные гуляния.

В Польше на Миколайки (Mikolajki) дети получают подарок - "dostac na Mikolaja", который находят под подушкой или большом носке. В школах и садиках проходят праздничные лотерии и представления, приуроченные к этому празднику.

В Португалиb Св. Николай покровительствует студентам. Ежегодно с 29 ноября по 7 декабря в его честь проходит фестиваль Николинас/

Во Франции традиция праздновать день cв. Николая сохранилась в Лотарингии, Французской Фландрии, Франш-Конте, Эльзасе (север и северо-восток Франции). В честь праздника проводят праздничное шествие, пекут пряники и булочки в форме человечков, в школах и садиках устраивают представления и лотерии, дети обмениваются подарками и сувенирами.

В Канаде же День cв. Николая популярен среди детей. В ночь на 6 декабря дети оставляют возле кровати башмачки Nikolaus или вешают большой носок для подарков.

В Италии в этот день принято дарить подарки невестам. В Албании в канун соблюдается пост, а после полуночи устраиваются богатые трапезы.

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