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  • Мне дали 30% выживаемости до суда: "организатор убийства" Бабченко готов дать показания против Порошенко
05 декабря 2019, четверг, 22:49 1311
Политика 2019-12-05T22:50:46+02:00
Українські Новини
Мне дали 30% выживаемости до суда: "организатор убийства" Бабченко готов дать показания против Порошенко

Мне дали 30% выживаемости до суда: "организатор убийства" Бабченко готов дать показания против Порошенко

Валерия Назаренко
Аркадий Бабченко, Израиль, Порошенко Петр, Борис Герман
Борис Герман. Фото: Bombus
Борис Герман. Фото: Bombus

Бывший руководитель совместного украино-немецкого оружейного предприятия "Шмайсер" Борис Герман, которого украинский суд считает организатором покушения на убийство журналиста Аркадия Бабченко, уехал в Израиль. Он также заявил, что готов выступить свидетелем на процессе против пятого президента Петра Порошенко. Об этом сообщает "Bombus".

"Я постараюсь Пивоварника вытащить сюда, и найти Бабченко, и сделать селфи втроем с пивом. <…> Надо его найти и домой завалиться с вопросом о продаже славянского шкафа. Желательно в форме СС", – шутит Герман.


Вячеслав Пивоварник, по версии Киева, – заказчик "убийства" и руководитель "секретного личного фонда Путина", по словам самого Пивоварника – экс-резидент Службы безопасности Украины (СБУ) в России.

Как считают украинское следствие и суд, весной 2018 года Борис Герман получил от Пивоварника деньги и список людей, которых надо убить по приказу из Москвы. Первым в списке значился российский журналист Аркадий Бабченко, известный резкой критикой внешней политики Кремля и проживавший в тот момент в Киеве. Герман для исполнения заказа нашел бывшего иеродьякона и ультраправого активиста Алексея Цымбалюка. Однако Цымбалюк сдался СБУ. Вместо убийства была организована постановка.

В свою очередь, Герман и Пивоварник тоже называют себя агентами СБУ и жертвами провокации со стороны бывшего работодателя. Будто бы "руку Москвы" специально придумали, чтобы поддержать падавший рейтинг Петра Порошенко.

Пивоварник сумел уехать в Европу, а Герман был арестован. Первоначально он отказался признавать вину, но потом поменял показания, получил 4,5 года, а вышел через 1,5 года, то есть совсем недавно – 22 ноября. Приговор так и не был обнародован из-за секретности. Незадолго до выхода Германа "убитый" Бабченко покинул Украину; предположительно, он уехал в Израиль. И вот теперь вслед за ним отправился и организатор "убийства".

По словам Германа, он был вынужден уехать в Израиль из-за проблем со здоровьем и опасений за свою жизнь. Его освобождение якобы вызвало "трехдневный хипиш в СБУ".

"Следователя Саенко (Максим Саенко, старший следователь по особо важным делам, подполковник СБУ, вел дело Германа. – Bombus) вы***ли [серьезно наказали]. Очень хочу довести их до бешенства. Я так понял, они решили замять, а фиг им", – говорит Герман.

Корреспонденту Bombus бывший оружейник заявил, что готов выступить свидетелем на процессе против экс-президента Петра Порошенко. Более того, в этом качестве он якобы уже заявлен со стороны обвинения. Бывшего украинского лидера Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) подозревает в краже 34 млн гривен у армии, а Государственное бюро расследований (ГБР) – в попытке захвата государственной власти и злоупотреблении служебным положением.

По данным Германа, сам процесс над Порошенко может начаться ближе к весне 2020 года.

"Мне дали 30% выживаемости до суда", – говорит Герман.

Будущий суд он сравнивает по скандальности с Уотергейтским процессом: "Там у Пороха комплексный п****ц [полный крах] будет".

Чтобы не допустить этого, экс-президент, уверен Герман, "уже сейчас начнет отстреливать свидетелей".

Как сообщали Українські Новини, 29 мая 2018 года СБУ инсценировала убийство Бабченко и задержала украинского бизнесмена Германа по подозрению в организации этого преступления по заказу российских спецслужб.

В начале ноября журналист Бабченко покинул Украину

Кроме того, СБУ засекретила информацию о том, снята ли госохрана с Бабченко.

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