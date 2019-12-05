NASA зафиксировало вблизи Солнца странные явления

После того, как на Марсе учеными из NASA были записаны странные и необъяснимые звуки, на данный момент было обнаружено еще несколько странных явлений, которые были зафиксированы Солнечным зондом NASA Parker Solar Probe вблизи Солнца. Об этом передает Vice.

В частности, эксперты отмечают, что зонд зафиксировал интенсивные энергетические волны и солнечные ветры, скорость которых выше той, что предсказывали все модели.

"К нашему большому удивлению, к тому моменту, когда мы добрались до близкой точки, солнечный ветер двигался вокруг Солнца со скоростью 35-50 км\с. Это примерно в 15-25 раз быстрее, чем предусматривают стандартные солнечные модели, поэтому нам не хватает чего-то действительно фундаментального в наших стандартных моделях Солнца - как оно вращается и как идет ветер, и это действительно интересно", - расказал профессор космических наук в Университете Мичиган Джастин Каспер.

Parker также был атакован серией чрезвычайно интенсивных альфвеновских волн в солнечном ветре. В межпланетных миссиях уже давно наблюдаются менее энергичные альфвеновские волны, которые представляют собой рябь, идущую через намагниченную плазму от Солнца. Но Parker первым зафиксировал эти "гигантские волны-изгои" возле нашей звезды.

"Время от времени, внезапно, в течение нескольких секунд скорость ветра растет примерно на 300 000 миль в час", - поясняет Каспер. Эти пики настолько сильные, что они искажают и скручивают магнитное поле, проходя через него.

Хотя механизм, лежащий в основе этих волн, до сих пор неизвестен, их явная сила может помочь объяснить две величайшие загадки о Солнце: почему солнечная корона, или атмосфера Солнца, примерно в 1000 раз горячее его поверхности и почему на определенном расстоянии от Солнца солнечный ветер внезапно ускоряется до сверхзвуковых скоростей.

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