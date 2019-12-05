В жилом доме Ирпеня случился взрыв: один из жителей разбирал взрывное устройство и погиб

В Ирпене в жилом многоэтажном доме произошел взрыв, в результате которого погиб мужчина. Об этом сообщает управление Нацполиции в Киевской области в четверг, 5 декабря.

Отмечается, что в одной из девятиэтажек соседи обнаружили тело мужчины с многочисленными телесными повреждениями.

"Выездом следственно-оперативной группы было установлено, что это житель этого дома, который пытался самостоятельно разобрать взрывной предмет, в результате чего тот сработал", – говорится в сообщении.

Полиция устанавливает обстоятельства инцидента и решает вопрос его правовой квалификации.

Ранее в Херсоне раздался взрыв в жилом доме, есть пострадавший.

Напомним, в Киеве в субботу неизвестные взорвали и ограбили "Ощадбанк": улица усыпана купюрами, объявлен план "Сирена".