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  • В жилом доме Ирпеня случился взрыв: один из жителей разбирал взрывное устройство и погиб
05 декабря 2019, четверг, 16:23 406
Происшествия 2019-12-05T16:30:02+02:00
Українські Новини
В жилом доме Ирпеня случился взрыв: один из жителей разбирал взрывное устройство и погиб

В жилом доме Ирпеня случился взрыв: один из жителей разбирал взрывное устройство и погиб

Взрыв в жилом доме, Взрыв в Киевской области
Взрыв в Ирпене. Фото: Нацполиция Киевской области
Взрыв в Ирпене. Фото: Нацполиция Киевской области

В Ирпене в жилом многоэтажном доме произошел взрыв, в результате которого погиб мужчина. Об этом сообщает управление Нацполиции в Киевской области в четверг, 5 декабря.

Отмечается, что в одной из девятиэтажек соседи обнаружили тело мужчины с многочисленными телесными повреждениями.

"Выездом следственно-оперативной группы было установлено, что это житель этого дома, который пытался самостоятельно разобрать взрывной предмет, в результате чего тот сработал", – говорится в сообщении.

Полиция устанавливает обстоятельства инцидента и решает вопрос его правовой квалификации.

Ранее в Херсоне раздался взрыв в жилом доме, есть пострадавший.

Напомним, в Киеве в субботу неизвестные взорвали и ограбили "Ощадбанк": улица усыпана купюрами, объявлен план "Сирена".

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