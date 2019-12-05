На Крещатике на пешеходов упали строительные леса: пострадали две женщины

В Киеве строительные леса на Крещатике упали на пешеходов. Об этом сообщает Киев Оперативный в Facebook в четверг, 5 декабря.

Металлическая конструкция упала на тротуар, по которому в это время проходили две женщины. Одной из них удалось отскочить, а вторая получила травму головы и была госпитализирована бригадой скорой помощи.

Строительные леса были установлены рабочими, которые занимались покраской фасада одного из зданий. Подробности инцидента выясняются.

Как сообщали Українські Новини, в центре Киева на тротуар с пешеходами упал строительный кран.

Ранее в Киеве перевернулся кран на стройке в районе Осокорков: пострадавших не было.