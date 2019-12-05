Руководство аэропорта "Киев" планирует расширить взлетно-посадочную полосу

Руководство международного аэропорта "Киев" имени Сикорского (Жуляны) разработало мастер-план реконструкции аэродрома и намерено удлинить взлетно-посадочную полосу (ВПП) на 550 метров. Для этого необходимо содействие администрации города, заявил глава совета директоров аэропорта Денис Костржевский в эксклюзивном интервью агентству "Интерфакс-Украина".

"Для получения возможности обслуживать воздушные суда большего размера и в любых погодных условиях аэропорту "Киев" необходимо повысить категорию аэродрома. Разработан мастер-план реконструкции аэродрома "Киев", который имеет пять различных вариантов. Каждый из них подразумевает удлинение ВПП на 550 м, улучшение характеристик систем захода на посадку (это и светосигнальное оборудование, и радионавигационное). В результате реконструкции изменится конфигурация летного поля", - рассказал Денис Костржевский.

Он пояснил, что если сейчас самое большое воздушное судно, которое может быть обслужено в Жулянах без ограничений - это Boeing 737-800, то после реконструкции там будут обслуживаться самолеты типа Airbus A321 или Boeing 737-900.

"Мастер-план разрабатывала иностранная компания с колоссальным опытом в реконструкции аэродромов. В его разработке также участвовали украинские специалисты, проектные институты, которые адаптировали данный проект под отечественные нормы и правила. Ориентировочная стоимость данных работ колеблется от 80 до 100 миллионов евро в зависимости от тех решений, которые будут приняты", - отметил Костржевский.

Глава совета директоров аэропорта подчеркнул, что для дальнейшего развития объекта необходимо: первое - отвести землю, необходимую для удлинения полосы, второе - найти деньги.

"Аэродром принадлежит городу… Городу нужно решить две задачи. Первое - выделение земельных участков, второе - либо выделение, либо привлечение денег. Привлекать деньги можно по-разному: можно взять кредит, можно объявить конкурс на передачу в концессию. Если город примет решение о передаче в концессию, то, безусловно, "Мастер-Авиа" - оперирующая аэропортом компания - будет в этом конкурсе участвовать. Возможно, такое решение и не будет принято. Тогда, наверное, будут выделены кредиты. Возможно, это будет финансирование из городского бюджета. Возможно, это будет передача в аренду с инвестиционным обязательством. Мы этого не знаем", - сказал Денис Костржевский.

По его словам, решить вопросы об отводе земельного участка и привлечении денежных средств можно только на уровне Киевского горсовета и Киевской горгосадминистрации.

"Естественно, компания "Мастер-Авиа" заинтересована в том, чтобы это было как можно скорее, поскольку тогда аэропорт "Киев" повысит свои технологические конкурентные качества, способности и сможет конкурировать с аэропортом "Борисполь", - заключил Костржевский.

Напомним, международный аэропорт "Киев" (Жуляны) на 90% принадлежит UFuture Investment Group украинского бизнесмена Василия Хмельницкого и на 10% - управляющему партнеру. Аэропорт находится в 8 км от центра Киева, его площадь - 265 га. Он имеет одну взлетно-посадочную полосу длиной 2310 м и шириной 45 м.

Всего за 7 лет сотрудничества UFuture с киевским аэропортом им. Сикорского в него вложили более 2,5 млрд грн. Последняя реконструкция в аэропорту проводилась в мае 2019. Тогда площадь терминала "А" увеличилась на 9,5 тыс кв. м - до 23,7 тыс кв. м. Также рядом с терминалом обновили и на 40% увеличили паркинг. Теперь его вмещаемость составляет 135 паркомест. В последнюю реконструкцию UFuture инвестировала 630 млн грн.

Инвестиционная группа UFuture объединяет бизнес-проекты и социальные инициативы украинского бизнесмена Василия Хмельницкого. Кроме аэропорта "Киев", в ее состав входят девелоперская компания UDP, индустриальный парк "Белая Церковь", инновационные парки UNIT.City, LvivTech.City и иные.