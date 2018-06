Накануне президент Украины Петр Порошенко через социальную сеть Twitter обратил внимание на "недостатки" Будапештского меморандума, комментируя результаты саммита президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына. По результатам саммита, Трамп заявил о согласии сторон двигаться к денуклеаризации Корейского полуострова.

"Надеюсь, что гарантии безопасности относительно денуклеаризации полуострова должным образом учтут недостатки Будапештского меморандума", — отметил президент Украины Петр Порошенко в Twitter.

Отвечая на комментарий Петра Порошенко Стивен Пайфер отметил:

"Украина получила заверения о безопасности, а не гарантии. Но, несмотря на это, администрация Барака Обамы должна была сделать больше, чтобы поддержать Украину. Например, предоставить противотанковые комплексы "Джавелин", — написал Пайфер.

Ukraine received security assurances, not guarantees. Still, Obama administration should have done more to support Ukraine, eg, provide Javelin anti-armor missiles. Not sure Trump understands security guarantees -- is he really prepared to have US military defend DPRK? https://t.co/7sjVLiwDdf