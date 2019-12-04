Российская пропагандистка Скабеева заявила, что в прямом эфире дозвонилась Зеленскому

Российская телеведущая пропагандистской программы "60 минут" Ольга Скабеева утверждает, что поговорила по телефону с президентом Украины Владимиром Зеленским. Запись якобы телефонного разговора была показана в эфире телеканала Россия 1.

Ее соведущий Евгений Попов в эфире рассказал, что они нашли номер якобы в "справочнике президентов Украины". В эфире Скабеева позвонила якобы Зеленскому и попросила несколько минут внимания. Также Скабеева извинилась перед собеседником в начале разговора за то, что отвлекла его от работы.

"Вы сейчас на громкой связи. Я всегда прерываюсь, когда какие-то беседы, потому что думаю, мало ли у кого что случилось", - сообщил якобы Зеленский.

Так как ведущая звонила не по чрезвычайному поводу, разговор с ней он продолжать не стал.

"Извините, продолжу общение со своими коллегами", - добавил он.

Скабеева в ответ заметила, что редакция канала "не может прорваться через его пресс-службу", и попросила "уделить внимание", но ее собеседник повесил трубку.

"Вот такой у нас получился "нормандский формат". Но обратите внимание, страшно деликатный и весьма тактичный. Очень приятный в общении человек. Владимир Александрович, это не розыгрыш, звонила правда я и хотела записать с вами интервью", – прокомментировала Скабеева.

Ранее также Зеленский в шортах не захотел общаться с российскими журналистами в Турции.

А вот в Латвии запретили телеканал "Россия" за разжигание ненависти к Украине.