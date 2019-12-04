Экс-продюсер группы "Грибы" рассказал Дудю об ущемлении русскоязычных и полном беспределе в Украине

Продюсер уже несуществующей группы "Грибы" Юрий Бардаш рассказал, что в Украине ущемляют русскоязычных людей и оказывают на них давление, а в стране уже пять лет происходит полный беспредел.

Об этом Бардаш рассказал в интервью российскому блогеру Юрию Дудю. Его скандальные заявления уже активно распространяются в сети, пишет Табло ID.

Все началось с того, что Дудь спросил Бардаша, когда он в последний раз был в родном Алчевске. Продюсер ответил, что очень давно, еще до войны. Потому что его родители уехали оттуда еще 8 лет назад и сейчас живут в селе Сумской области.

Тогда ведущий поинтересовался у Бардаша, что в Алчевске, который сейчас входит в так называемую "ЛНР", происходит.

"(После длительной паузы) Я не знаю, я надеюсь, что там тихо. Я знаю, что туда прилетало по окраинам, но самого Алчевска, кажется, не коснулось. Вроде спокойно. У меня душа болит за мой регион, за людей, которые попали в этот замес", - заявил Бардаш.

На вопрос, как он относится к так называемой "ЛНР", Юра сказал, что устои людей, которые там живут, ему понятны.

"Я не отношусь к "ЛНР", я отношусь к людям, с которыми я вырос. Меня люди интересуют, там. К ним я отношусь замечательно и всегда буду так относиться. Мне их нравы знакомые и понятные", - сказал он.

"Я тебе скажу, что я наблюдаю в Украине последние 5 лет. Я наблюдаю произвол в этой стране. Максимальный произвол. Это, действительно, такая тяжелая тема. Я очень часто слышу такое выражение "типичное донбасское быдло". Это люди, которые работают, они всегда работали. Их жизнь - работа, завод. Да, они строгие, они яростны, не так культурные, как в столице, они не знают таких слов как LOL и подобной ху*ты", - начал рассуждать Бардаш.

"... И сейчас такая ситуация, что запретили все российские школы. А в Украине 50 или 45, или 60 процентов русскоязычных людей, которые выросли, родились, вобрали русский язык, и это их родной язык. И чувствуется жесткое давление на этих людей. И ты сразу сепаратист, сразу ватник. Я глубоко в эту ху*ту не влезаю. Они сидят там в фейсбуке и сыплют все это. Происходит травля людей", - заявил Бардаш.

"Правда, сейчас, слава богу, началось какое-то движение в сторону мира, войска развели, но все это происходит с таким скрипом. Я говорю о всех, кто ущемляет русскоязычное население в Украине. Это очень больно, плохо и отвратительно. Это, в нас в стране это происходит", - подчеркнул он.

"Мой дед воевал, и я рос с сознанием великой победы, я и мой народ - победитель, я так считаю. А у нас сейчас все памятники сносят, а улицы называют фамилиями людей, которые, когда немцы в Украине приходили, эти люди помогали им. Сейчас у нас немного другие герои в стране, нам все это навязывают", - добавил вишенку на торте Бардаш.

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Как сообщали Українські Новини, в "ДНР" хотят убрать украинский и закрепить русский как единственный государственный.

Тем временем языковую статью закона об образовании признали конституционной.