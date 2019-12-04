подписаться на рассылку
23.75 24.05
26.1 26.65
˟
  • Новости
  • Жизнь
  • Экс-продюсер группы "Грибы" рассказал Дудю об ущемлении русскоязычных и полном беспределе в Украине
04 декабря 2019, среда, 17:34 305
Жизнь 2019-12-04T19:00:03+02:00
Українські Новини
Экс-продюсер группы "Грибы" рассказал Дудю об ущемлении русскоязычных и полном беспределе в Украине

Экс-продюсер группы "Грибы" рассказал Дудю об ущемлении русскоязычных и полном беспределе в Украине

Юрий Дудь, Юрий Бардаш, русскоязычные украинцы, Сепаратизм, Новости ЛНР, Русский язык

Продюсер уже несуществующей группы "Грибы" Юрий Бардаш рассказал, что в Украине ущемляют русскоязычных людей и оказывают на них давление, а в стране уже пять лет происходит полный беспредел.

Об этом Бардаш рассказал в интервью российскому блогеру Юрию Дудю. Его скандальные заявления уже активно распространяются в сети, пишет Табло ID.

Все началось с того, что Дудь спросил Бардаша, когда он в последний раз был в родном Алчевске. Продюсер ответил, что очень давно, еще до войны. Потому что его родители уехали оттуда еще 8 лет назад и сейчас живут в селе Сумской области.

Тогда ведущий поинтересовался у Бардаша, что в Алчевске, который сейчас входит в так называемую "ЛНР", происходит.

"(После длительной паузы) Я не знаю, я надеюсь, что там тихо. Я знаю, что туда прилетало по окраинам, но самого Алчевска, кажется, не коснулось. Вроде спокойно. У меня душа болит за мой регион, за людей, которые попали в этот замес", - заявил Бардаш.

На вопрос, как он относится к так называемой "ЛНР", Юра сказал, что устои людей, которые там живут, ему понятны.

"Я не отношусь к "ЛНР", я отношусь к людям, с которыми я вырос. Меня люди интересуют, там. К ним я отношусь замечательно и всегда буду так относиться. Мне их нравы знакомые и понятные", - сказал он.

"Я тебе скажу, что я наблюдаю в Украине последние 5 лет. Я наблюдаю произвол в этой стране. Максимальный произвол. Это, действительно, такая тяжелая тема. Я очень часто слышу такое выражение "типичное донбасское быдло". Это люди, которые работают, они всегда работали. Их жизнь - работа, завод. Да, они строгие, они яростны, не так культурные, как в столице, они не знают таких слов как LOL и подобной ху*ты", - начал рассуждать Бардаш.

"... И сейчас такая ситуация, что запретили все российские школы. А в Украине 50 или 45, или 60 процентов русскоязычных людей, которые выросли, родились, вобрали русский язык, и это их родной язык. И чувствуется жесткое давление на этих людей. И ты сразу сепаратист, сразу ватник. Я глубоко в эту ху*ту не влезаю. Они сидят там в фейсбуке и сыплют все это. Происходит травля людей", - заявил Бардаш.

"Правда, сейчас, слава богу, началось какое-то движение в сторону мира, войска развели, но все это происходит с таким скрипом. Я говорю о всех, кто ущемляет русскоязычное население в Украине. Это очень больно, плохо и отвратительно. Это, в нас в стране это происходит", - подчеркнул он.

"Мой дед воевал, и я рос с сознанием великой победы, я и мой народ - победитель, я так считаю. А у нас сейчас все памятники сносят, а улицы называют фамилиями людей, которые, когда немцы в Украине приходили, эти люди помогали им. Сейчас у нас немного другие герои в стране, нам все это навязывают", - добавил вишенку на торте Бардаш.

Как сообщали Українські Новини, в "ДНР" хотят убрать украинский и закрепить русский как единственный государственный.

Тем временем языковую статью закона об образовании признали конституционной.

Больше новостей о: Юрий Дудь Юрий Бардаш русскоязычные украинцы Сепаратизм Новости ЛНР Русский язык

Архив
Новости
Вятрович прогулял заседание суда по делу о символике дивизии СС "Галичина", – Бужанский 18:49
Депутат, изгнанный из Слуги Народа, выступил против "драконовских" правок к законам о ФОПах, за которые сам же голосовал 18:48
САП просит суд арестовать кума Трубы и назначить залог 3,6 млн гривен 18:41
Судья Артур Емельянов призывает вернуть в правовое поле расследование покушения на Соболева 18:28
Президент Казахстана отрицает аннексию Крыма Россией: в МИДе Укрианы отреагировали 18:20
больше новостей
Пенсионный фонд начал финансирование пенсий после повышения 06:30 Инфографика
Сегодня по всей Украине ухудшится погода: 4 области завалит густым снегом 08:20
Вижу, что у моего ребенка нет полголовы: Соболевы рассказали о моменте убийства сына и кого подозревают в заказе 16:10
Кабмин обсуждает с малыми и средними предпринимателями упрощение условий ведения бизнеса 14:25
Стики для IQOS и Glo могут подняться в цене из-за новых налогов 20:01
больше новостей
Зеленский заявил, что тарифы на тепло могут уменьшиться вдвое в следующем году 19:02
Это очень маленькая сумма, - Марина Порошенко о 700 млн гривен из госбюджета для своего фонда 21:15
Новый губернатор Харьковской области угрожает депутатам облсовета, – Золотарев 17:39
Работники военкомата силой попытались увести мужчину с почтового отделения в армию 13:56
Дубилет инициирует отмену учетных книг для физлиц-предпринимателей 10:58
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok