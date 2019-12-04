Украинского заключенного продолжают пытать в российской колонии, - Денисова

Уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова заявляет о пытках украинского политического заключенного Владимира Якименко в российской колонии. Об этом она сообщила на своей странице в социальной сети Facebook, передают Українськi Новини.

"По имеющейся информации, работники исправительного учреждения применяют к нему физическое насилие, а именно наносят удары по почкам, выводят на улицу при минусовой температуре и заставляют раздеваться догола, после чего начинают проводить длительный досмотр личных вещей", - написала она.

Якименко находится в следственном изоляторе №5 Главного управления Федеральной службы исполнения наказаний (ФКУ СИЗО 5 ГУФСИН) России по Саратовской области. Денисова отмечает, что у Якименко существенно ухудшилось здоровье, он страдает от боли в животе и ключице, имеет проблемы с зубами.

Несмотря на это, медицинские работники исправительного учреждения не оказывают ему необходимой помощи, более того, его под давлением заставили подписать отказ от полного медицинского обследования.

Денисова обращается к уполномоченному по правам человека в России Татьяне Москальковой с просьбой принять меры по проведению полного медицинского обследования и предоставления медицинской помощи Якименко.

Как сообщали Українські Новини, ранее Украина и РФ согласовали масштабный обмен военнопленными.