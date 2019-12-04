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04 декабря 2019, среда, 15:43 782
Мир 2019-12-04T17:00:04+02:00
Українські Новини
Mcdonaldʼs "подарит" Ford кофейные отходы для переработки в пластик

Mcdonaldʼs "подарит" Ford кофейные отходы для переработки в пластик

Ford, Автомобили, кофейные отходы, переработка в пластик
Кофе.Фото: pixabay
Кофе.Фото: pixabay

Американский автопроизводитель Ford Motor заключил договор с Mcdonaldʼs, согласно которому компания будет забирать у известной сети фастфудов пищевые отходы для переработки их в пластик. Об этом передает The Verge.

Такие намерения вызваны желанием бороться с климатом путем переработки старых кофейных отходов в детали для автомобилей. Преимущество такой альтернативы в том, что в дополнение к сокращению пищевых отходов, благодаря этим усилиям автомобильные детали будут легче, будет потребляться меньше нефти и снизится выброс CO2.

В частности, кофейные отходы можно превратить в прочный материал для усиления определенных деталей автомобиля. При нагревании шелухи от кофейных бобов до высоких температур при низком содержании кислорода, смешивая его с пластиком и другими добавками, можно сделать материал разных форм. Композитный материал отвечает характеристикам качества для таких деталей, как корпус фар и других деталей под капотом.

Детали, которые изготовят таким образом, будут примерно на 20% легче и будут потреблять на 25% меньше энергии во время изготовления.

Ford является одним из четырех мировых автопроизводителей, которые договорились с администрацией Трамп сократить выбросы от своих новых автомобильных парков до 2026 года. Также компания Ford поставила перед собой цель использовать только переработанный пластик, который можно повторно использовать.

Как сообщали  Українські Новини, с этого года Ford перестал продавать автомобили Ford Focus в США.

Кроме того, ученые изобрели способ для переработки любого вида пластика.

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Евгения Плихина. Фото: facebook.com/evaplikhina
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