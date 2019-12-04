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  • В Туркменистане осудили экс-главу МВД: побритого наголо и кающегося его показали на госТВ
04 декабря 2019, среда, 11:16 176
Азия 2019-12-04T11:16:49+02:00
Українські Новини
В Туркменистане осудили экс-главу МВД: побритого наголо и кающегося его показали на госТВ

В Туркменистане осудили экс-главу МВД: побритого наголо и кающегося его показали на госТВ

Туркменистан, Коррупция
Осужденный в Туркменистане чиновник-коррупционер
Осужденный в Туркменистане чиновник-коррупционер

В Турменистане вынесли приговор бывшему министру внутренних дел Искандеру Муликову. На сколько лет осужден экс-министр, госТВ не уточняет.

Как сообщают Новости Азии, по ТВ чиновника показали кающимся в наручниках и постриженным наголо.

"Я, Исгендер Муликов, несмотря на то, что с 2009 года по 2019 год, работая на должности министра внутренних дел, отвечал за борьбу с преступностью, из-за своей алчности предательски злоупотреблял своей должностью и брал взятки, присваивал дома. Несмотря на то, что наш уважаемый главнокомандующий создал все условия для работы и жизни, я выбрал нечестный путь и брал взятки в особо крупных размерах. После выявления моих преступлений я был на законных основаниях привлечен к уголовной ответственности. Я полностью признаю свои проступки и раскаиваюсь", – сказал Муликов.

По ТВ показали и изъятые у министра миллионы долларов.

Об аресте 44-летнего Муликова стало известно 3 декабря во время совещания Совета национальной безопасности. В программе "Ватан" об этом сообщил генеральный прокурор Туркменистана Батыр Атдаев, пишет Радио Азатлык. Также уточнялось, что все "незаконно приобретенное имущество" бывшего министра конфисковали в пользу государства.

Как сообщали Українські новини, в США генпрокурор распорядился возобновить смертную казнь, а в Абхазии ввели смертную казнь за распространение наркотиков.

Также, впервые с 2013 года казнили осужденного при помощи электрического стула в американском городе Нэшвилль.

В то же время, китайский коррупционер хранил дома невероятное количество золота и наличных: ему грозит смертная казнь.

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