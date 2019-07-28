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28 июля 2019, воскресенье, 15:12 69
Америка 2019-07-28T15:15:25+03:00
Українські Новини
В США генпрокурор распорядился возобновить смертную казнь

В США генпрокурор распорядился возобновить смертную казнь

Генпрокурор США Уильям Барр распорядился возобновить проведение смертных казней за преступления, наказание по которым отнесено к компетенции федеральных властей страны.

Последние три казни на федеральном уровне проводились в 2001-2003 годах, а до этого правительство США казнило человека в 1963 году, пишет Meduza.

Мотивируя свое решение, Барр заявил, что "во времена правления обеих партий министерство юстиции США добивалось применения смертной казни в отношении самых опасных преступников". В 1963 году у власти был президент-демократ Джон Кеннеди, в 2001-2003 годах — республиканец Джордж Буш-младший. По словам Барра, Минюст "блюдет принцип верховенства закона и обязано выполнить свой долг перед жертвами и их семьями, приведя в исполнение приговоры, вынесенные нашей системой правосудия".

В списке федеральных преступников, приговоренных к смерти, 62 человека. Первые пять из них должны быть казнены в декабре нынешнего и в январе 2020 года. На 9 декабря назначена казнь Дэниела Льюиса Ли — расиста, который в 1996 году убил семью из трех человек, среди которых была восьмилетняя девочка. Лезмонд Митчелл, казнь которого назначена на 11 декабря, убил 63-летнюю женщину и заставил ее девятилетнюю внучку проехать в машине рядом с трупом около 50 километров, после чего дважды перерезал ей горло. Уэсли Айра Перки приговорен за изнасилование и убийство 16-летней девушки и за то, что раздробил молотком голову 80-летней женщины, страдавшей полиомиелитом — он должен быть казнен 13 декабря. Альфред Буржуа виновен в изнасиловании и убийстве собственной двухлетней дочери, его казнь запланирована на 13 января 2020 года. На 15 января назначена казнь Дастина Ли Хонкена, который совершил убийство пятерых человек — двое из них планировали свидетельствовать против него по другому делу.

Как сообщали Українські Новини, в Абхазии ввели смертную казнь за распространение наркотиков.

Тем временем Канада обвинила Китай в произволе из-за смертного приговора канадскому туристу за торговлю наркотиками

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