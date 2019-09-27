Китайский коррупционер хранил дома невероятное количество золота и наличности

Китайский чиновник Чжан Ци накопил дома наличных денег и драгоценных металов на сумму, которая дважды могла бы спасти Грецию от дефолта, установив таким образом рекорд по коррупции. Об этом сообщает Finance.ua cо ссылкой на издание powerapple.com.

57-летний житель Поднебесной, который ранее был мэром города Гуанчжоу, хранил в подвале собственного дома практически 13 тонн золота, что больше половины всего золотого запаса Украины (по состоянию на 2019 год - 24,3 тонны). Кроме золота китайские органы по борьбе с коррупцией обнаружили сотни миллионов долларов наличными. Также Чжан Ци владел несколькими домами площадью больше тысячи квадратных метров. Происхождение недвижимости, золота и денег коррупционер объяснить не смог.

Чиновник даже не собирался скрываться от органов и за день до ареста (6 сентября) посетил конференцию талантов провинции Хайнань в местном Народном зале. Теперь по законам КНР ему грозит смертная казнь.

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Как сообщали Українські новини, в США генпрокурор распорядился возобновить смертную казнь, а в Абхазии ввели смертную казнь за распространение наркотиков.

Также, впервые с 2013 года казнили осужденного при помощи электрического стула в американском городе Нэшвилль.