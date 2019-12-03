У Таїланді за запитом США затриманий українець, підозрюваний у кіберзлочинах

Правоохоронні органи Бангкока (Таїланд) затримали за запитом США українця, підозрюваного в кіберзлочинності.

Про це посольство України в Таїланді повідомило на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook, передають Українські Новини.

"30 листопада 2019 року у місті Бангкок за запитом компетентних органів третьої країни - США був затриманий громадянин України, якому загрожує екстрадиція в цю країну. Інкримінується кіберзлочинність", - йдеться в повідомленні.

За даними ЗМІ, обвинуваченого звуть Денис Ярмак.

Його сестра Катерина Ярмак на своїй сторінці в соцмережі Facebook написала, що її братові висунули звинувачення у співучасті в злочинах, пов'язаних з комп'ютерним шахрайством з 2016 року у США, хоча за її словами, він ніколи там не був.

Вона також зазначає, що Ярмак перебував у весільній подорожі в Таїланді під час затримання.

Зараз посольство забезпечує йому повний консульський супровід.

Як повідомляли Українські Новини, кіберзлочинець-іноземець пограбував банки США на $6 млн і ховався в Україні: він заарештований.

Раніше співробітник Центру кіберзахисту отримав вирок суду за розкрадання 1 тис. гривень витрат.