Генпрокурора хочуть уповноважити повідомляти про підозру депутатам

Верховна Рада має намір дозволити правоохоронцям погоджувати слідчі дії проти парламентаріїв з генеральним прокурором.

За ухвалення законопроекту №2237 за основу проголосували 253 депутати при мінімально необхідних 226, передають Українські Новини.



Депутати мають намір уповноважити генпрокурора, його заступника або керівника обласної прокуратури повідомляти про підозру депутатам.



Генпрокурор або виконавець його обов'язків, а не парламент, буде підтримувати клопотання на затримання, обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою або домашнього арешту, обшук, порушення таємниці листування, телефонних розмов, телеграфної та іншої кореспонденції, негласних слідчих, розшукових дій проти депутатів Ради.



Розглядати такі подання пропонується слідчим суддям апеляційного суду, рішення яких можна буде оскаржувати. Крім того, вносити до реєстру відомості про правопорушення депутата пропонується також генпрокурору.



Зміни не стосуються імунітету парламентарія на результати голосування і висловлювання, крім образи чи наклепу.



Серед авторів законопроекту вказані депутати від фракції "Слуга народу" Галина Янченко, голова правоохоронного комітету Денис Монастирський, голова фракції Давид Арахамія, перший заступник голови фракції Олександр Корнієнко.



"Притягнення до відповідальності, вручення підозри, проведення обшуку, обмеження права на телефонну та іншу кореспонденцію, простими словами, отримати доступ до прописки і заарештувати - для цього в нас є генеральний прокурор України. На відповідній підставі він вносить до ЄРДР заяви, він потім звертається до суду, щоб таку дію провести", - зазначив на прес-конференції депутат від "Слуги народу" Олександр Качура.



Депутати планують прийняти цей законопроект до набрання чинності скасування недоторканності в січні 2020 року.



Як повідомляли Українські новини, 10 жовтня, 48 депутатів запропонували Раді дозволити правоохоронцям погоджувати слідчі дії проти парламентаріїв з генпрокурором.



3 вересня Рада скасувала депутатську недоторканність з 2020 року.