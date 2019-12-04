Буря эмоций, потеря контроля и поиск себя: каким будет 4 декабря, - гороскоп

На подходе уже среда, а значит, время подводить промежуточные итоги недели, которая, как предсказывают астрологи, может выдаться не самой радужной для многих. Какой же будет среда, 4 декабря для всех знаков зодиака, и кому придется постараться больше всех, чтобы удержаться в нормальном состоянии?

Энергия знака позволяет справиться с негативом. Чем выше энергия, тем у знака больше шансов взять ситуацию под контроль, даже вопреки неблагоприятному предсказанию гороскопа.

Овен (21 марта - 20 апреля)

Отношения: Луна призывает вас расслабиться и плыть по течению в ваших отношениях. В последнее время у вас было много взлетов и падений, но в конце туннеля наконец-то появился свет. Вы стремитесь вдохнуть новую жизнь в свои отношения и сделать следующий, очень важный шаг в своей жизни, как пара. Вы находитесь на одной волне, как физически, так и эмоционально. Одинокие Овны непременно выделятся из толпы благодаря своему чувству юмора и природному очарованию, не говоря уже о склонности к чему-либо романтичному. Вы не остановитесь ни перед чем, убедившись, что вы ловите свою добычу!

Здоровье: Марс дает вам прилив позитивной энергии и помогает вам идти вперед. Вы прекрасно себя чувствуете и ни перед чем не остановитесь!

Работа: Если вы откладывали работу с каким-то сложным проектом, напомните себе, что это важно для вас и у вас нет времени на то, чтобы лениться. За вами наблюдают, так что вы знаете, что не можете позволить себе ошибиться.

Телец (21 апреля - 21 мая)

Отношения: Будьте активны в обсуждениях каких-либо проблем с партнером. Это поможет вам сделать вашу связь прочной. Проведите большую часть своего вечера в романтичной атмосфере. Для одиноких Тельцов недавние контакты с людьми могут породить дружбу и своего рода химию. Сейчас вам достаточно простых встреч с разговорами и обменом впечатлениями. Больше и не нужно, если вы не хотите.

Здоровье: После работы уделите время своему хобби. Это очень поможет вам расслабиться и быть на волне. Постарайтесь избегать стресса.

Работа: Гармония с вашими коллегами сделает ваш день приятным. Вы подаете хорошие идеи, и их принимают. В вашей работе нет особых проблем. Амбиции тоже вернулись.

Близнецы (22 мая - 21 июня)

Отношения: Под влиянием Нептуна в ваших отношениях могут возникнуть сложности. Вы неосознанно склонны избегать столкновения с реальностью, и все это может быть похоже на американские горки. Одинокие Близнецы испытывают трудности в общении, что усложняет взаимодействия и заставляет вас чувствовать себя действительно одиноким. Не нужно поддаваться этому чувству, которое заставляет вас чувствовать себя физически и эмоционально обремененным. Вы сможете справиться с этой ситуацией, погрузившись в свою работу.

Здоровье: Кажется, в своих мыслях вы ходите по кругу и не можете расслабиться. Попробуйте йогу или медитацию.

Работа: Координация Луны и Нептуна даст вам интуицию, необходимую для успешного достижения ваших целей. Ваша энергия, искренность и эффективность достойны внимания. Вы будете продуктивным членом вашей команды.

Рак (22 июня - 22 июля)

Отношения: Ваши отношения невероятно мирные и расслабленные. Вы намного более креативны и интуитивны, чем обычно, но это может помешать правильному пониманию настроения вашего партнера. Возможно, он или она не готовы к сюрпризам и спонтанностям, к которым склонны сегодня вы. У Раков есть все шансы найти любовь всей своей жизни, находясь в отпуске или в командировке. Под сильным влиянием Марса, вы не будете бояться открыть свое сердце симпатичному человеку.

Здоровье: Вы намного более эмоциональны, чем обычно, но влияние Марса поможет вам избежать стрессовых ситуаций и критичных энергетических растрат.

Работа: Если вы сегодня поссорились с представителями противоположного пола, не отчаивайтесь. Иначе вас полностью может захватить мысль, что никто не любит работать с вами, вы можете провести большую часть дня, избегая людей.

Лев (23 июля - 23 августа)

Отношения: Атмосфера дома очень напряженная и холодная, вам кажется, что любимый человек избегает вас любой ценой. Стоит в этой ситуации сохранять спокойствие и просто не накалять обстановку. Но приготовьтесь к тому, что сегодня, возможно, вам придется поспать раздельно. У одиноких Львов явно период затворничества, вы еще совсем не готовы к долгосрочным отношениям, поэтому лучше повременить со знакомствами.

Здоровье: Ваш мозг очень перегружен, и вы будете изо всех сил пытаться получить хоть какую-нибудь разрядку до вечера. Попробуйте йогу или сходите в бассейн.

Работа: На работе все будет идти очень медленно, и вы явно не будете чувствовать в себе сил, чтобы как-то повлиять на это. Самое главное - не прыгайте выше головы, это не пойдет вам на пользу.

Дева (24 августа - 23 сентября)

Отношения: Импровизируйте и будьте естественными. Ваш партнер это оценит. День дает вам возможность стать ближе, громко заявить о своей любви! Если вы все еще не состоите в отношениях, позвольте себе помечтать и пофантазировать. До серьезных отношений пока что далеко, но, если вас позовут на вечеринку или прогулку - не отказывайтесь.

Здоровье: Вы будете чувствовать себя хорошо, если уделите хотя бы немного времени спорту. Легкая гимнастика в течение дня поможет вашей лучшей концентрации.

Работа: Сегодня вы стабильны и поднимаетесь по карьерной лестнице. Начальник может дать вам разрешение на новый проект, и это может стать началом новой профессиональной вехи.

Весы (24 сентября - 23 октября)

Отношения: Ваши чувства очень противоречивы, и это связано с недавней ссорой. С одной стороны, вы злитесь, но с другой - это мотивация идти вперед с определенными позитивными планами. Одинокие Весы почувствуют желание сбежать от всего, что не делает их счастливыми. Сейчас время взглянуть на вашу жизнь по-новому.

Здоровье: Займитесь медитацией, потому что сейчас вам нужно немного тишины и покоя.

Работа: Вы будете на шаг впереди всех остальных. Используйте эту возможность для того, чтобы начать претворять в жизнь далеко идущие планы.

Скорпион (24 октября - 22 ноября)

Отношения: Перестаньте всегда ставить партнера на первое место! Ваше собственное счастье тоже имеет значение. В творческом настроении вы ищете способы оживить ваши отношения. Доверьтесь своей интуиции и постарайтесь держать свои эмоции под контролем, если это возможно. То же самое касается и одиноких Скорпионов. Частые перепады настроения могут напугать любого, даже достаточно смелого. Это действительно не тот день, когда нужно искать любовь.

Здоровье: Вы немного нервничаете и волнуетесь, но переживать не о чем. Вы вообще чувствуете себя очень здоровым и динамичным, в целом. Жизнь прекрасна!

Работа: Это идеальный день, чтобы поговорить о повышении или увеличении зарплаты! Обладая непревзойденными навыками ведения переговоров, вы также можете подписать выгодный контракт.

Стрелец (23 ноября - 22 декабря)

Отношения: Если ваш партнер раскритиковал членов вашей семьи, вы имеете полное право сердиться и дать понять, что в следующий раз ему следует оставить свои замечания при себе. У одиноких Стрельцов возможна сильная химия с новым знакомым Скорпионом. Вы можете показаться друг другу совершенно разными, но это то случай, когда противоположности притягиваются.

Здоровье: Ваши необоснованно высокие амбиции могут на самом деле привести вас к падению. Не торопитесь, не требуйте от себя героических свершений.

Работа: Ваши расхождения во взглядах с товарищами по команде никоим образом не должны влиять на вашу работу, и ваш шеф постарается нейтрализовать такие конфликты, если они будут. Но ваш уровень производительности сегодня оставляет желать лучшего.

Козерог (23 декабря - 20 января)

Отношения: Ваши отношения в шаге от рутины, кажется, что все уже устоялось и ничего нового в них не произойдет. Найдите волшебный рецепт любви, пока не стало слишком поздно! Одиноких Козерогов ждет сюрприз. Он может вывести вас из равновесия, как это обычно происходит. Но вы сможете контролировать ситуацию, если утихомирите эмоции и подумаете холодной головой.

Здоровье: Вероятно, сегодня вам понадобится время для уединения. Полезными будут визиты к косметологу или массажисту.

Работа: Вы очень много работаете, чтобы оставаться продуктивным. Возможно, вам стоит ненадолго снизить активность, чтобы подготовиться к мощному прыжку.

Водолей (21 января - 19 февраля)

Отношения: Нептун делает вас немного мечтательным и менее склонным к действиям. У вас есть некоторые сомнения относительно себя, и нет энергии, чтобы справиться с небольшой напряженностью и конфликтами. Ждите, пока буря пройдет. Одинокие Водолеи настолько увлечены мыслями о своей личной жизни, что это начинает мешать другим сферам. Не переживайте, ваш будущий партнер скоро отыщет вас.

Здоровье: Однозначно, вам совсем не нравится начало декабря. Возможно, стоит посетить спа-процедуры или массаж.

Работа: Сегодня вам будет трудно сосредоточиться. Тем не менее, вы можете внезапно поделиться некоторыми замечательными идеями, которые удивят ваших коллег.

Рыбы (20 февраля - 20 марта)

Отношения: Будьте осторожны, чтобы не потерять связь с реальностью. Эта ошибка может спровоцировать ссоры и недопонимания в вашей паре. Будьте внимательны друг к другу. В целом, Рыбы сегодня гораздо более чувствительны, чем в другие дни, поэтому с новыми знакомствами и отношениями нужно быть крайне осторожными, чтобы не ранить самого себя.

Здоровье: Влияние Марса поможет вам держать свои чувства в порядке и быть, в целом, на волне с окружающими. Не переусердствуйте в общении.

Работа: Ваш труд должен получить признание, которого он заслуживает. Для этого у вас сейчас есть все, примените свои таланты в правильном поле.

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