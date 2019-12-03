Правоохранители задержали подозреваемого в ложном сообщении о минировании отделения полиции во Львове

Сотрудники полиции во вторник задержали местного жителя, подозреваемого в ложном сообщении о минировании Лычаковского отделения полиции во Львове. Об этом говорится в сообщении Львовской областной государственной администрации, передают Українські Новини.

Информация о том, что готовится взрыв, поступила в полицию в 23:30 2 декабря.

На место события прибыли взрывотехники.

При обследовании помещений отделений полиции и прилагающей территории взрывчатка обнаружена не была.

По подозрению в ложном сообщении о минировании задержан 33-летний житель Львова.

Как сообщали Українські Новини, в июле полиция задержала подозреваемого в ложном сообщении о минировании пункта пропуска "Шегини" на украинско-польской границе во Львовской области.