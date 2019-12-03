Правоохоронці затримали підозрюваного в неправдивому повідомленні про мінування відділення поліції у Львові

Співробітники поліції у вівторок затримали місцевого жителя, підозрюваного в неправдивому повідомленні про мінування Личаківського відділення поліції у Львові. Про це йдеться в повідомленні Львівської обласної державної адміністрації, передають Українські Новини.

Інформація про те, що готується вибух, надійшла в поліцію в 23:30 2 грудня.

На місце події прибули вибухотехніки.

При обстеженні приміщень відділень поліції і прилагающей території вибухівка виявлена не була.

За підозрою в неправдивому повідомленні про мінування затриманий 33-річний житель Львова.

Як повідомляли "Українські Новини", у липні поліція затримала підозрюваного в неправдивому повідомленні про замінування пункту пропуску "Шегині", що на українсько-польському кордоні у Львівській області.