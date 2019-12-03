За последние несколько лет Киев закупил 121 троллейбус, 63 трамвая и 100 автобусов, - Кличко

За последние несколько лет Киев закупил 284 единицы общественного транспорта. Об этом заявил мэр столицы Виталий Кличко журналистам, отчитываясь о результатах работы городской власти за 2019-й год, информирует портал kiev.klichko.org.

"В целом, за последние несколько лет Киев закупил 121 новый троллейбус, 63 современных трамвая и 100 автобусов. Обновили 135 вагонов метро. Также в этом году отремонтировали 5 станций скоростного трамвая на Борщаговской линии", - отметил Кличко.

В 2019-м, отметил мэр, осуществили и капитальный ремонт станции метро "Святошин". Обустроили там также лифты и подъемники для маломобильных категорий населения. Столица и в дальнейшем продолжит обновлять старые станции киевского метро.

"Продолжается строительство метро на Виноградарь. В конце 2021-го года планируем открыть две новых станции - "Мостицкая" и "Проспект Правды", - подчеркнул Кличко.

В следующем году за кредитные средства ЕБРР город планирует закупить еще 40 трамваев.

"В ноябре Киевсовет утвердил Городскую целевую программу развития транспортной инфраструктуры столицы на 2019-2023 годы. Общий бюджет, рассчитанный на пять лет - более 83 млрд грн. В частности, будем устанавливать квоты на паркоместа в центре и улучшать комфорт общественного транспорта. Это будет мотивировать киевлян отдавать предпочтение общественному транспорту. Также программа предусматривает закупку более 400 единиц трамваев, троллейбусов и электробусов до 2023 года", - сказал мэр Киева.

Также он отметил, что в этом году еще 70 улиц столицы получили современное энергоэффективное LED-освещение.

"Новое освещение уже работает на обновленных улицах, проспектах, в парках и скверах, на столичных мостах. - Это почти 350 объектов. На затратах на электроэнергию в 2018 году город сэкономило почти 11 млн грн. За 11 месяцев этого года - уже более 13 млн грн", - отметил Виталий Кличко.