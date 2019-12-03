За останніх кілька років Київ закупив 121 тролейбус, 63 трамваї та 100 автобусів, - Кличко

За останніх кілька років Київ закупив 284 одиниці громадського транспорту. Про це заявив мер столиці Віталій Кличко журналістам, звітуючи про результати роботи міської влади за 2019-ий рік, інформує портал kiev.klichko.org.

"Загалом, за останніх кілька років Київ закупив: 121 новий тролейбус, 63 сучасних трамваї та 100 автобусів. Оновили 135 вагонів метро. Також цього року відремонтували 5 станцій швидкісного трамваю на Борщагівській лінії", - зазначив Кличко.

У 2019-му, зауважив мер, здійснили і капітальний ремонт станції метро "Святошин". Облаштували там також ліфти та підйомники для маломобільних категорій населення. Столиця й надалі оновлюватиме найстаріші станції київського метро.

"Триває будівництво метро на Виноградар. У кінці 2021-го року плануємо відкрити дві нових станції -"Мостицька" і "Проспект Правди", - підкреслив Кличко.

Наступного року за кредитні кошти ЄБРР місто планує закупити ще 40 трамваїв.

"У листопаді Київрада затвердила Міську цільову програму розвитку транспортної інфраструктури столиці на 2019-2023 роки. Загальний бюджет, розрахований на п’ять років, - понад 83 млрд грн. Зокрема, будемо встановлювати квоти на паркомісця у центрі та поліпшувати комфорт громадського транспорту. Це мотивуватиме киян надавати перевагу громадському транспорту. Також програма передбачає закупівлю понад 400 одиниць трамваїв, тролейбусів та електробусів до 2023 року", - сказав мер Києва.

Також він зазначив, що цього року ще 70 вулиць столиці отримали сучасне енергоефективне LED-освітлення.

"Нове освітлення вже працює на оновлених вулицях, проспектах, в парках і скверах, на столичних мостах. - Це майже 350 об’єктів. На витратах на електроенергію у 2018 році місто зекономило майже 11 млн грн. За 11 місяців цього року - вже понад 13 млн грн", - наголосив Віталій Кличко.