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03 декабря 2019, вторник, 10:09 112
СМИ 2019-12-03T10:09:02+02:00
Українські Новини
НСЖУ завтра вызывает министра Бородянского на публичную дискуссию по его медиа инициативам

НСЖУ завтра вызывает министра Бородянского на публичную дискуссию по его медиа инициативам

Владимир Бородянский, Сергей Томиленко, Национальный союз журналистов Украины, НСЖУ, Свобода слова

"В среду, 4 декабря, Национальный союз журналистов Украины организует публичное обсуждение намерений Министерства культуры ввести жесткое регулирование журналистской деятельности и предусмотреть уголовную ответственность для медийщиков." Об этом на персональной странице в социальной сети Facebook сообщил председатель НСЖУ Сергей Томиленко.

В частности, он отметил, что соответствующие инициативы, продвигаемые министром культуры, молодежи и спорта Владимиром Бородянским, уже вызвали беспокойство и критику в журналистских и экспертных кругах. Во время дискуссии в НСЖУ, на которую приглашен и министр Владимир Бородянский, известные эксперты и журналисты обсудят риски от существенного расширения возможностей власти блокировать деятельность украинских журналистов, блоггеров и СМИ.

Как инофрмировали Українські Новини, министр культуры, молодежи и спорта Украины Владимир Бородянский, который хочет ввести уголовную ответственность для журналистов, заявил, что в Украине необходимо законодательство, которое поможет людям понять, где правда, а где фейк.

Больше новостей о: Владимир Бородянский Сергей Томиленко Национальный союз журналистов Украины НСЖУ Свобода слова

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