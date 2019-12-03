НСЖУ завтра вызывает министра Бородянского на публичную дискуссию по его медиа инициативам

"В среду, 4 декабря, Национальный союз журналистов Украины организует публичное обсуждение намерений Министерства культуры ввести жесткое регулирование журналистской деятельности и предусмотреть уголовную ответственность для медийщиков." Об этом на персональной странице в социальной сети Facebook сообщил председатель НСЖУ Сергей Томиленко.

В частности, он отметил, что соответствующие инициативы, продвигаемые министром культуры, молодежи и спорта Владимиром Бородянским, уже вызвали беспокойство и критику в журналистских и экспертных кругах. Во время дискуссии в НСЖУ, на которую приглашен и министр Владимир Бородянский, известные эксперты и журналисты обсудят риски от существенного расширения возможностей власти блокировать деятельность украинских журналистов, блоггеров и СМИ.

Как инофрмировали Українські Новини, министр культуры, молодежи и спорта Украины Владимир Бородянский, который хочет ввести уголовную ответственность для журналистов, заявил, что в Украине необходимо законодательство, которое поможет людям понять, где правда, а где фейк.