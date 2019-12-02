подписаться на рассылку
23.8 24.1
26 26.55
˟
  • Новости
  • Политика
  • Киллер, который обстрелял машину депутата Соболева, три года воевал на Донбассе, - СМИ
02 декабря 2019, понедельник, 21:56 107
Политика 2019-12-02T22:15:01+02:00
Українські Новини
Киллер, который обстрелял машину депутата Соболева, три года воевал на Донбассе, - СМИ

Киллер, который обстрелял машину депутата Соболева, три года воевал на Донбассе, - СМИ

обстрел автомобиля, Заказное убийство

Командир батальона, заместитель командира Украинской добровольческой армии Андрей Гергерт заявил, что один из задержанных, которого подозревают в покушении на Вячеслава Соболева, три года воевал на Донбассе. Об этом сообщает "ТСН".

По его словам, такие действия бойца могут быть связаны с пост-травматическим синдромом.

"В подразделении выполнял функцию снайпера. Смелый боец. Открытый. Воевал три года. Он с войны ушел семь месяцев назад, как ушел со словами, что больше не может", - отметил Гергерт.

Кроме того, лидер "Правого сектора" Андрей Тарасенко на своей странице в Facebook опроверг причастность подозреваемых в покушении на депутата к деятельности организации.

"НОД ПС в очередной раз подчеркивает, что Андрей Гергерт и его бойцы не имеют никакого отношения к Правому сектору и обращается к журналистам с требованием опровергнуть неправдивую информацию, которая была распространена", - написал он.

Также стало известно, что внедорожник, в котором расстреляли ребенка, принадлежит фигуранту дела о финансировании терроризма на Донбассе. Фирма "Донукрпроектнии" ранее была зарегистрирована в Донецке, а ее учредителем, по данным YouControl, был Вячеслав Соболев.

Депутат Киевского областного совета Вячеслав Соболев, автомобиль которого обстреляли и убили 3-летнего сына 1 декабря в центре Киеве, несколько лет имел конфликт со скандальным судьей Артуром Емельяновым. Соболев ранее утверждал, что Емельянову удалось привлечь даже народных депутатов и добровольческий батальон "Святая Мария" для оказания давления на него. 

Больше новостей о: обстрел автомобиля Заказное убийство

Архив
Новости
Из-за мокрого снега в Киева образовались огромные пробки и частые ДТП 22:24
"Слуга народа" определилась с кандидатурой вместо скандального главы международного комитета Яременко 22:10
Киллер, который обстрелял машину депутата Соболева, три года воевал на Донбассе, - СМИ 21:56
Белый носорог.Скриншот: twitter/@rte
В Бельгии на свет появился редкий белый носорог 21:55
Суд оставил в силе домашний арест Кондзели 21:54
больше новостей
Потрясение для экономики: финансист объяснил ситуацию на валютном рынке 05:50
Украина не против принять в состав "пару областей России" в качестве исторической справедливости, - Кулеба 09:01 Карта
Главу "Укравтодора" могут лишить депутатского мандата 08:38
Минимальная пенсия выросла на 74 гривны, максимальная – на 740: кто получил прибавку 05:59 Список
Внедорожник, в котором расстреляли ребенка, принадлежит фигуранту дела о финансировании терроризма на Донбассе 23:56
больше новостей
Украина не против принять в состав "пару областей России" в качестве исторической справедливости, - Кулеба 09:01 Карта
Госбюджет 2020 сохранил объемы финансирования Украинского культурного фонда в 700 млн гривен 13:15 Исправлено
Цены на две трети продуктов взлетели вверх с начала года: список 16:00
Обстрелянный автомобиль принадлежал депутату Соболеву: в машине погиб его сын, - СМИ 19:20
Зеленский заявил, что тарифы на тепло могут уменьшиться вдвое в следующем году 19:02
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok