Киллер, который обстрелял машину депутата Соболева, три года воевал на Донбассе, - СМИ

Командир батальона, заместитель командира Украинской добровольческой армии Андрей Гергерт заявил, что один из задержанных, которого подозревают в покушении на Вячеслава Соболева, три года воевал на Донбассе. Об этом сообщает "ТСН".

По его словам, такие действия бойца могут быть связаны с пост-травматическим синдромом.

"В подразделении выполнял функцию снайпера. Смелый боец. Открытый. Воевал три года. Он с войны ушел семь месяцев назад, как ушел со словами, что больше не может", - отметил Гергерт.

Кроме того, лидер "Правого сектора" Андрей Тарасенко на своей странице в Facebook опроверг причастность подозреваемых в покушении на депутата к деятельности организации.

"НОД ПС в очередной раз подчеркивает, что Андрей Гергерт и его бойцы не имеют никакого отношения к Правому сектору и обращается к журналистам с требованием опровергнуть неправдивую информацию, которая была распространена", - написал он.

Также стало известно, что внедорожник, в котором расстреляли ребенка, принадлежит фигуранту дела о финансировании терроризма на Донбассе. Фирма "Донукрпроектнии" ранее была зарегистрирована в Донецке, а ее учредителем, по данным YouControl, был Вячеслав Соболев.

Депутат Киевского областного совета Вячеслав Соболев, автомобиль которого обстреляли и убили 3-летнего сына 1 декабря в центре Киеве, несколько лет имел конфликт со скандальным судьей Артуром Емельяновым. Соболев ранее утверждал, что Емельянову удалось привлечь даже народных депутатов и добровольческий батальон "Святая Мария" для оказания давления на него.