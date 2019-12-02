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  • Завтра в Киеве ограничат движение на Бориспольском шоссе из-за визита премьер-министра Швеции
02 декабря 2019, понедельник, 19:25 92
Политика 2019-12-02T19:30:02+02:00
Українські Новини
Завтра в Киеве ограничат движение на Бориспольском шоссе из-за визита премьер-министра Швеции

Завтра в Киеве ограничат движение на Бориспольском шоссе из-за визита премьер-министра Швеции

Бориспольское шоссе

Управление государственной охраны предупреждает, что 3-4 декабря в связи с визитом премьер-министра Швеции Стефана Левена в Украину, в Киеве может быть ограничено движения транспорта по Бориспольскому шоссе и на отдельных участках улиц 6 районов.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Управления госохраны, передают Українськi Новини.

"3-4 декабря в связи с рабочим визитом в Украину премьер-министра Швеции Стефана Левена возможны временные незначительные ограничения дорожного движения в Киеве. Так, незначительные ограничения движения возможны на отдельных участках улиц Голосеевского, Дарницкого, Днепровского, Печерского, Подольского, Шевченковского районов, а также на Бориспольском шоссе", - сказано в нем.

Управление госохраны совместно с другими правоохранительными органами будут сопровождать и обеспечивать безопасность делегации Левена.

Как сообщали Українськi Новини, Левен посетит Украину для встреч с властями 4 декабря.

Также на эстакаде Южного моста будут проводить демонтаж аварийных карнизных блоков. Работы продлятся ежедневно с 27 ноября по 8 декабря. С 27 ноября до 8 декабря с 9:00 до 13:00 движение будет частично ограничено в направлении Левого берега, а с 13:00 до 19:00 — в направлении станции метро "Выдубичи".

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