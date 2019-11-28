Что готовят на католическое Рождество: рецепты традиционных десертов

И пока астрологи рассказали, кому повезет в Год Крысы, у католиков считается – как встретишь Рождество, так весь год и проведешь. Українські Новини поделятся вкусными рецептами десертов на католическое Рождество. Имбирное печенье Фото: depositphotos Ингредиенты: мука — 350 г; сахар — 100 г; сливочное масло — 100 г; засахаренный имбирь — 50 г; молотый имбирь — 1 ч. л.; корица — 1 ч. л.; мед — 3 ч. л.; апельсиновый сок — 50 мл; яйцо — 1 шт.; разрыхлитель — 1 ч. л. Способ приготовления Имбирь измельчаем в кашеобразную массу. Для теста взбиваем апельсиновый сок, сахар, мед и яйцо, добавляем к этой массе измельченный имбирь и все остальные ингредиенты. Замешиваем. Из теста формируем шар и отправляем его на полчаса\/час в холодильник. Раскатываем тесто толщиной в 3-4 мм. Фигурными выемками для теста вырезаем печенье и отправляем его в предварительно разогретую до 200 градусов духовку на 5 минут. Рулет с маком Фото: depositphotos Ингредиенты: молоко — 500 мл; маргарин — 250 г; сахар — 400 г; мак — 200 г; дрожжи сухие — 15 г; масло растительное — 2 ст. л.; яйца — 3 шт.; мука. Способ приготовления Готовим дрожжевое тесто: подогреваем молоко, растапливаем в нем маргарин, добавляем растительное масло, соль и два яйца, взбитые с 200 г сахара. Дрожжи смешиваем с мукой и добавляем небольшими порциями к жидким ингредиентам, замешивая мягкое и слегка липнущее к рукам тесто. Перекладываем его на рабочую поверхность и месим, пока тесто не перестанет активно липнуть к рукам. Делаем начинку для рулета с маком: мак заливаем водой и варим 30 минут. Отбрасываем на марлю, ставим сверху груз, даем стечь и остыть. Подсушенный мак перекручиваем на мясорубке, смешиваем с яйцом и сахаром. Тесто раскатываем в прямоугольный пласт, распределяем по всей поверхности пласта маковую начинку, оставив с одного края свободную полоску, заворачиваем тесто в рулет так, чтобы свободный от начинки край был снаружи, слегка прижимаем, чтобы край рулета соединился с тестом, смазываем рулет сверху желтком и выпекаем при температуре 180° С до появления румяной корочки. Готовый горячий рулет с маком смазываем сверху сливочным маслом и накрываем влажной марлей. Оставляем на 30-60 минут. Рулет с маком из дрожжевого теста выкладываем на блюдо и подаем к столу. Штоллен Фото: depositphotos Ингредиенты: молоко — 300 мл; яйца — 3 шт.; сахар — 200 г; ванильный сахар — 2 ч. л.; ром — 100 мл; изюм — 300 г; миндаль — 200 г; цукаты — 300 г; сахарная пудра — по вкусу. Способ приготовления Изюм замачиваем в роме и оставляем на 5–7 часов. Готовим опару: молоко подогреваем (оно должно быть теплое, не горячее), добавляем 1 ст.л. сахара и перемешиваем. Добавляем дрожжи (сухие дрожжи можно заменить на 50-60 г сырых), перемешиваем. Добавляем 200 г муки и перемешиваем. Накрываем салфеткой и ставим в теплое место — опара должна подняться. Яйца смешиваем с сахаром и ванильным сахаром. Добавляем подошедшую опару. Добавляем 500 г муки, перемешиваем, накрываем салфеткой и ставим в теплое место — тесто должно подняться. Добавляем 350 г размягченного (не растопленного) масла и перемешиваем Добавляем 200 г муки, перемешиваем, накрываем салфеткой и ставим в теплое место — тесто должно подняться. Орехи измельчаем В тесто вмешиваем изюм (вместе с ромом), орехи, цукаты, сухофрукты, специи. Если необходимо, добавляем муку. Тесто не должно прилипать к рукам. Тесто делим на 2 части, каждую раскатываем в форме овала. Отступив около 2 см влево от середины, делаем углубление. Сворачиваем штоллен. Противень застилаем бумагой для выпечки или немного смазываем маслом. Выкладываем штоллен. Накрываем штоллен салфеткой, даем подняться, после чего убираем салфетку. Ставим противень в разогретую до 180 градусов духовку. Выпекаем в течение часа. Готовность проверяем деревянной шпажкой или зубочисткой (если шпажка сухая, штоллен готов). Растапливаем 50 г сливочного масла. Штоллен вынимаем из духовки и сразу смазываем маслом. Обильно посыпаем сахарной пудрой. Имбирные пряники Фото: pixabay Ингредиенты: Сливочное масло — 200 г Сахар — 50 г Яйца — 1 шт. Светлое пиво — 200 мл Мука — 360 г Молотый имбирь — 10 г Корица — 2 г Мускатный орех — 0,5 г Пищевая сода — 1 г Разрыхлитель — 3 г Апельсиновые цукаты — 50 г Измельченный миндаль — 40 г Способ приготовления Смешиваем муку, специи и соду с разрыхлителем. В отдельной посуде тщательно перемешиваем яйца, сахар, размягченное масло и пиво. Смешиваем содержимое двух мисок, добавляем измельченные миндаль и цукаты. Замешиваем тесто, раскатываем и вырезаем из него пряники любой формы. Выкладываем пряники на противень с пергаментом, смазанным маслом. Выпекаем при 180°C 30-40 минут. Готовые пряники украшаем глазурью. Как сообщали Українські Новини, на Новый год-2020 будет 30-метровая елка.