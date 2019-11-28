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  • Что готовят на католическое Рождество: рецепты традиционных десертов
28 ноября 2019, четверг, 06:20 18
Жизнь 2019-11-28T06:20:03+02:00
Українські Новини
Что готовят на католическое Рождество: рецепты традиционных десертов

Что готовят на католическое Рождество: рецепты традиционных десертов

Рождество, Год крысы, Католическое Рождество, десерты на Рождество
Рождество. Фото: pixabay
Рождество. Фото: pixabay

И пока астрологи рассказали, кому повезет в Год Крысы, у католиков считается – как встретишь Рождество, так весь год и проведешь. Українські Новини поделятся вкусными рецептами десертов на католическое Рождество.

Имбирное печенье


Фото: depositphotosФото: depositphotos

Ингредиенты:

  • мука — 350 г;
  • сахар — 100 г;
  • сливочное масло — 100 г;
  • засахаренный имбирь — 50 г;
  • молотый имбирь — 1 ч. л.;
  • корица — 1 ч. л.;
  • мед — 3 ч. л.;
  • апельсиновый сок — 50 мл;
  • яйцо — 1 шт.;
  • разрыхлитель — 1 ч. л.

Способ приготовления

Имбирь измельчаем в кашеобразную массу. Для теста взбиваем апельсиновый сок, сахар, мед и яйцо, добавляем к этой массе измельченный имбирь и все остальные ингредиенты. Замешиваем. Из теста формируем шар и отправляем его на полчаса/час в холодильник. Раскатываем тесто толщиной в 3-4 мм. Фигурными выемками для теста вырезаем печенье и отправляем его в предварительно разогретую до 200 градусов духовку на 5 минут.

Рулет с маком

Фото: depositphotosФото: depositphotos

Ингредиенты:

  • молоко — 500 мл;
  • маргарин — 250 г;
  • сахар — 400 г;
  • мак — 200 г;
  • дрожжи сухие — 15 г;
  • масло растительное — 2 ст. л.;
  • яйца — 3 шт.;
  • мука.

Способ приготовления

  1. Готовим дрожжевое тесто: подогреваем молоко, растапливаем в нем маргарин, добавляем растительное масло, соль и два яйца, взбитые с 200 г сахара.
  2. Дрожжи смешиваем с мукой и добавляем небольшими порциями к жидким ингредиентам, замешивая мягкое и слегка липнущее к рукам тесто.
  3. Перекладываем его на рабочую поверхность и месим, пока тесто не перестанет активно липнуть к рукам.
  4. Делаем начинку для рулета с маком: мак заливаем водой и варим 30 минут.
  5. Отбрасываем на марлю, ставим сверху груз, даем стечь и остыть.
  6. Подсушенный мак перекручиваем на мясорубке, смешиваем с яйцом и сахаром.
  7. Тесто раскатываем в прямоугольный пласт, распределяем по всей поверхности пласта маковую начинку, оставив с одного края свободную полоску, заворачиваем тесто в рулет так, чтобы свободный от начинки край был снаружи, слегка прижимаем, чтобы край рулета соединился с тестом, смазываем рулет сверху желтком и выпекаем при температуре 180° С до появления румяной корочки.
  8. Готовый горячий рулет с маком смазываем сверху сливочным маслом и накрываем влажной марлей. Оставляем на 30-60 минут.

Рулет с маком из дрожжевого теста выкладываем на блюдо и подаем к столу.

Штоллен

Фото: depositphotosФото: depositphotos

Ингредиенты:

  • молоко — 300 мл;
  • яйца — 3 шт.;
  • сахар — 200 г;
  • ванильный сахар — 2 ч. л.;
  • ром — 100 мл;
  • изюм — 300 г;
  • миндаль — 200 г;
  • цукаты — 300 г;
  • сахарная пудра — по вкусу.

Способ приготовления

  1. Изюм замачиваем в роме и оставляем на 5–7 часов.
  2. Готовим опару: молоко подогреваем (оно должно быть теплое, не горячее), добавляем 1 ст.л. сахара и перемешиваем. Добавляем дрожжи (сухие дрожжи можно заменить на 50-60 г сырых), перемешиваем. Добавляем 200 г муки и перемешиваем. Накрываем салфеткой и ставим в теплое место — опара должна подняться.
  3. Яйца смешиваем с сахаром и ванильным сахаром. Добавляем подошедшую опару.
  4. Добавляем 500 г муки, перемешиваем, накрываем салфеткой и ставим в теплое место — тесто должно подняться.
  5. Добавляем 350 г размягченного (не растопленного) масла и перемешиваем
  6. Добавляем 200 г муки, перемешиваем, накрываем салфеткой и ставим в теплое место — тесто должно подняться.
  7. Орехи измельчаем
  8. В тесто вмешиваем изюм (вместе с ромом), орехи, цукаты, сухофрукты, специи. Если необходимо, добавляем муку. Тесто не должно прилипать к рукам.
  9. Тесто делим на 2 части, каждую раскатываем в форме овала. Отступив около 2 см влево от середины, делаем углубление.
  10. Сворачиваем штоллен.
  11. Противень застилаем бумагой для выпечки или немного смазываем маслом. Выкладываем штоллен.
  12. Накрываем штоллен салфеткой, даем подняться, после чего убираем салфетку. Ставим противень в разогретую до 180 градусов духовку. Выпекаем в течение часа. Готовность проверяем деревянной шпажкой или зубочисткой (если шпажка сухая, штоллен готов).
  13. Растапливаем 50 г сливочного масла. Штоллен вынимаем из духовки и сразу смазываем маслом. Обильно посыпаем сахарной пудрой.

Имбирные пряники

Фото: pixabayФото: pixabay

Ингредиенты:

  • Сливочное масло — 200 г
  • Сахар — 50 г
  • Яйца — 1 шт.
  • Светлое пиво — 200 мл
  • Мука — 360 г
  • Молотый имбирь — 10 г
  • Корица — 2 г
  • Мускатный орех — 0,5 г
  • Пищевая сода — 1 г
  • Разрыхлитель — 3 г
  • Апельсиновые цукаты — 50 г
  • Измельченный миндаль — 40 г

Способ приготовления

  1. Смешиваем муку, специи и соду с разрыхлителем. В отдельной посуде тщательно перемешиваем яйца, сахар, размягченное масло и пиво.
  2. Смешиваем содержимое двух мисок, добавляем измельченные миндаль и цукаты. Замешиваем тесто, раскатываем и вырезаем из него пряники любой формы.
  3. Выкладываем пряники на противень с пергаментом, смазанным маслом. Выпекаем при 180°C 30-40 минут. Готовые пряники украшаем глазурью.

 

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