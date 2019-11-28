Что готовят на католическое Рождество: рецепты традиционных десертов

И пока астрологи рассказали, кому повезет в Год Крысы, у католиков считается – как встретишь Рождество, так весь год и проведешь. Українські Новини поделятся вкусными рецептами десертов на католическое Рождество.

Имбирное печенье





Фото: depositphotos

Ингредиенты:

мука — 350 г;

сахар — 100 г;

сливочное масло — 100 г;

засахаренный имбирь — 50 г;

молотый имбирь — 1 ч. л.;

корица — 1 ч. л.;

мед — 3 ч. л.;

апельсиновый сок — 50 мл;

яйцо — 1 шт.;

разрыхлитель — 1 ч. л.

Способ приготовления

Имбирь измельчаем в кашеобразную массу. Для теста взбиваем апельсиновый сок, сахар, мед и яйцо, добавляем к этой массе измельченный имбирь и все остальные ингредиенты. Замешиваем. Из теста формируем шар и отправляем его на полчаса/час в холодильник. Раскатываем тесто толщиной в 3-4 мм. Фигурными выемками для теста вырезаем печенье и отправляем его в предварительно разогретую до 200 градусов духовку на 5 минут.





Рулет с маком





Фото: depositphotos

Ингредиенты:

молоко — 500 мл;

маргарин — 250 г;

сахар — 400 г;

мак — 200 г;

дрожжи сухие — 15 г;

масло растительное — 2 ст. л.;

яйца — 3 шт.;

мука.





Способ приготовления





Готовим дрожжевое тесто: подогреваем молоко, растапливаем в нем маргарин, добавляем растительное масло, соль и два яйца, взбитые с 200 г сахара. Дрожжи смешиваем с мукой и добавляем небольшими порциями к жидким ингредиентам, замешивая мягкое и слегка липнущее к рукам тесто. Перекладываем его на рабочую поверхность и месим, пока тесто не перестанет активно липнуть к рукам. Делаем начинку для рулета с маком: мак заливаем водой и варим 30 минут. Отбрасываем на марлю, ставим сверху груз, даем стечь и остыть. Подсушенный мак перекручиваем на мясорубке, смешиваем с яйцом и сахаром. Тесто раскатываем в прямоугольный пласт, распределяем по всей поверхности пласта маковую начинку, оставив с одного края свободную полоску, заворачиваем тесто в рулет так, чтобы свободный от начинки край был снаружи, слегка прижимаем, чтобы край рулета соединился с тестом, смазываем рулет сверху желтком и выпекаем при температуре 180° С до появления румяной корочки. Готовый горячий рулет с маком смазываем сверху сливочным маслом и накрываем влажной марлей. Оставляем на 30-60 минут.

Рулет с маком из дрожжевого теста выкладываем на блюдо и подаем к столу.





Штоллен





Фото: depositphotos

Ингредиенты:

молоко — 300 мл;

яйца — 3 шт.;

сахар — 200 г;

ванильный сахар — 2 ч. л.;

ром — 100 мл;

изюм — 300 г;

миндаль — 200 г;

цукаты — 300 г;

сахарная пудра — по вкусу.





Способ приготовления

Изюм замачиваем в роме и оставляем на 5–7 часов. Готовим опару: молоко подогреваем (оно должно быть теплое, не горячее), добавляем 1 ст.л. сахара и перемешиваем. Добавляем дрожжи (сухие дрожжи можно заменить на 50-60 г сырых), перемешиваем. Добавляем 200 г муки и перемешиваем. Накрываем салфеткой и ставим в теплое место — опара должна подняться. Яйца смешиваем с сахаром и ванильным сахаром. Добавляем подошедшую опару. Добавляем 500 г муки, перемешиваем, накрываем салфеткой и ставим в теплое место — тесто должно подняться. Добавляем 350 г размягченного (не растопленного) масла и перемешиваем Добавляем 200 г муки, перемешиваем, накрываем салфеткой и ставим в теплое место — тесто должно подняться. Орехи измельчаем В тесто вмешиваем изюм (вместе с ромом), орехи, цукаты, сухофрукты, специи. Если необходимо, добавляем муку. Тесто не должно прилипать к рукам. Тесто делим на 2 части, каждую раскатываем в форме овала. Отступив около 2 см влево от середины, делаем углубление. Сворачиваем штоллен. Противень застилаем бумагой для выпечки или немного смазываем маслом. Выкладываем штоллен. Накрываем штоллен салфеткой, даем подняться, после чего убираем салфетку. Ставим противень в разогретую до 180 градусов духовку. Выпекаем в течение часа. Готовность проверяем деревянной шпажкой или зубочисткой (если шпажка сухая, штоллен готов). Растапливаем 50 г сливочного масла. Штоллен вынимаем из духовки и сразу смазываем маслом. Обильно посыпаем сахарной пудрой.





Имбирные пряники





Фото: pixabay

Ингредиенты:





Сливочное масло — 200 г

Сахар — 50 г

Яйца — 1 шт.

Светлое пиво — 200 мл

Мука — 360 г

Молотый имбирь — 10 г

Корица — 2 г

Мускатный орех — 0,5 г

Пищевая сода — 1 г

Разрыхлитель — 3 г

Апельсиновые цукаты — 50 г

Измельченный миндаль — 40 г

Способ приготовления

Смешиваем муку, специи и соду с разрыхлителем. В отдельной посуде тщательно перемешиваем яйца, сахар, размягченное масло и пиво. Смешиваем содержимое двух мисок, добавляем измельченные миндаль и цукаты. Замешиваем тесто, раскатываем и вырезаем из него пряники любой формы. Выкладываем пряники на противень с пергаментом, смазанным маслом. Выпекаем при 180°C 30-40 минут. Готовые пряники украшаем глазурью.

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