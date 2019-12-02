підписатися на розсилку
23.8 24.1
26 26.55
˟
  • Новини
  • Економіка
  • Мінекоенерго спростувало інформацію про звільнення керівництва "Нафтогазу" і "Укренерго"
02 грудня 2019, понеділок, 17:24 21
Економіка 2019-12-02T18:00:01+02:00
Українські Новини
Мінекоенерго спростувало інформацію про звільнення керівництва "Нафтогазу" і "Укренерго"

Мінекоенерго спростувало інформацію про звільнення керівництва "Нафтогазу" і "Укренерго"

Мінекоенерго, Нафтогаз, Укренерго

Міністерство енергетики та захисту навколишнього середовища повідомляє, що будь-які зміни в керівництві та раді державних компаній будуть прийматися за результатами оцінки діяльності компаній.

Про це йдеться в повідомленні міністерства на сторінці в соціальній мережі Facebook, передають Українські Новини.

Наголошується, що під час прес-конференції 2 грудня міністр енергетики та захисту навколишнього Олексій Оржель підкреслив важливість ефективного управління державними енергетичними компаніями.

Також повідомляється, що Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України" національна енергетична компанія "Укренерго" не знаходяться в сфері управління Минэкоэнерго і тому міністерство не може приймати рішення про зміну керівництва компаній.

Раніше в ЗМІ повідомлялося, що Минэкоэнерго має намір звільнити керівництво державних енергетичних компаній, у тому числі "Нафтогазу" і "Укренерго".

Як повідомляли Українські Новини, раніше Кабінет Міністрів звільнив президента національної атомної енергогенеруючої компанії "Енергоатом" Юрія Недашковського.

Більше новин про: Мінекоенерго Нафтогаз Укренерго

Архів
Новини
Одного з підозрюваних в убивстві 3-річного сина Соболєва нагороджував Порошенко, - ЗМІ 19:34
ЦВК дозволила змінювати місце голосування онлайн і відразу на два тури 19:08
Зеленський порівняв переговори з Путіним з пробіжкою на біговій доріжці 19:03
Зеленський заявив, що тарифи на тепло можуть зменшитися вдвічі наступного року 19:02
Колишній нардеп Лещенко втручався у президентські вибори в США, – Деркач 18:59
більше новин
Мінімальна пенсія зросла на 74 гривні, максимальна – на 740: хто отримав надбавку 05:59 Список
Суддя Ємельянов заявив, що не причетний до замаху на Соболєва, при якому загинула дитина 16:18
В Україні не можна використовувати литі залізничні колеса, через проблеми з безпекою руху, - директор інституту чорної металургії 12:59
Влада ігнорує інтереси українців у питанні легалізації азартних ігор, - ЗМІ 12:15
Україна не повинна погіршувати умови для інвесторів проектів з альтернативної енергетики, - Держенергоефективності 11:25
більше новин
Немає "спірних кордонів", коли йдеться про Крим, - МЗС Литви звернувся до Apple 19:44
Екс-депутат Володимир Пилипенко: "Дуже спішили отримати владу" 16:38
Україна не проти прийняти до складу "пару російських областей" в якості історичної справедливості, - Кулеба 09:01 Карта
Газ для населення з травня 2020 буде за ринковою ціною, - Оржель 12:55
Поїзд Nightjet. Фото: ÖBB
В Австрії показали, як будуть виглядати вагони нічних поїздів нового покоління 23:28
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok