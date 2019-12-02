Мінекоенерго спростувало інформацію про звільнення керівництва "Нафтогазу" і "Укренерго"

Міністерство енергетики та захисту навколишнього середовища повідомляє, що будь-які зміни в керівництві та раді державних компаній будуть прийматися за результатами оцінки діяльності компаній.

Про це йдеться в повідомленні міністерства на сторінці в соціальній мережі Facebook, передають Українські Новини.

Наголошується, що під час прес-конференції 2 грудня міністр енергетики та захисту навколишнього Олексій Оржель підкреслив важливість ефективного управління державними енергетичними компаніями.

Також повідомляється, що Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України" національна енергетична компанія "Укренерго" не знаходяться в сфері управління Минэкоэнерго і тому міністерство не може приймати рішення про зміну керівництва компаній.

Раніше в ЗМІ повідомлялося, що Минэкоэнерго має намір звільнити керівництво державних енергетичних компаній, у тому числі "Нафтогазу" і "Укренерго".

Як повідомляли Українські Новини, раніше Кабінет Міністрів звільнив президента національної атомної енергогенеруючої компанії "Енергоатом" Юрія Недашковського.