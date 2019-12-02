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02 декабря 2019, понедельник, 17:26 1715
Политика 2019-12-02T18:15:02+02:00
Українські Новини
Председатель комитета соврал про закон о запрете вырубки леса

Председатель комитета соврал про закон о запрете вырубки леса

Вырубка леса, Запрет вырубки леса

Председатель экологического комитета Олег Бондаренко солгал о том, что изменения в закон "О запрете на проведение сплошных рубок в горных елово-буковых лесах Карпатского региона" имеют целью запретить вырубку леса. Об этом заявили журналисты проекта Bihus.info.

Они утверждают - изменения самом деле легализуют постепенные вырубки и создают другие риски для природы.

"Этот закон направлен на урегулирование очень важной проблемы - на запрет, а не на восстановление возможности вырубка лесов", - сказал Бондаренко.

Впрочем журналисты говорят - закон не предусматривает запрета, так как между первым и вторым чтением в него внесли некоторые поправки. Подали их сам Бондаренко от "Слуги народа" и Степан Ивахив из группы внефракционных "За будущее".

Предыдущая редакция законопроекта запрещала любую рубку (как сплошную, так и постепенную) для заготовки древесины в высокогорных лесах (расположенных выше 1100 метров), селе- и лавиноопасных местностях и в берегозащитных участках леса. Позволяла только санитарную, то есть вырубку больных деревьев.

Новая редакция запрещает только сплошную рубку. Документ определяет сплошную рубку как такую, при которой, рубят древостой "за один прием, кроме последнего мероприятия постепенной рубки". Конечный прием назначается при наличии жизнеспособного подроста высотой от 0,5 до 1,5 метра.

"То есть теперь лес в Карпатах можно рубить в несколько приемов, оставляя на его месте 0,5-1,5 метровые деревца. Также ранее заготовка и вывоз древесины разрешалось "только с использованием колесных и гужевых средств, воздушно-трелевочных установок ... ". Отныне эта норма звучит как "преимущественно с использованием природоощадних систем машин и механизмов и гужевого транспорта, обеспечивающих допустимое влияние на окружающую среду ". По версии авторов законопроекта, это было сделано для того, чтобы завозить из Европы новые трактора на гусеничных платформах с системами воздушного трелевки древесины", - сообщает издание.

Журналисты со ссылкой на экологов указывают, что такой "лазейкой" могут воспользоваться для узаконивания старых гусеничных тракторов, которые трелюют древесину путем волочения и вредят окружающей среде.

Как сообщали Українські Новини, Рада запретила сплошную вырубку лесов на склонах карпатских гор.

В июле Президент Владимир Зеленский подписал указы о противодействии контрабанде на таможне, незаконной вырубке лесов и улучшении доступа к мобильному интернету.

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