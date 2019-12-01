49 украинцев не смогли улететь из Берлина из-за огромных очередей на паспортном контроле

Полсотни украинцев не смогли в воскресенье, 1 декабря, вылететь из аэропорта "Шенефельд" в Берлине. Об этом сообщали в посольстве Украины в Германии.

Причина заключалась в больших очередях на паспортном контроле.

"Застряли" пассажиры трех рейсов: "Берлин-Киев" авиакомпании Raynair, "Берлин-Киев" и "Берлин-Львов" авиакомпании Wizzair. Пассажиры начали звонить в посольство, рассказывать, что в общей сложности 49 граждан не попали на рейсы, несмотря на то что приехали за два часа до вылета", – сказано в сообщении.

Сейчас перевозчики пытаются решить вопрос отправки пассажиров другими маршрутами или в другой день.

"Благодаря слаженным действиям сотрудников консульского отдела Посольства Украины в ФРГ с полицией и сотрудниками аэропорта удалось оперативно решить вопрос в пользу украинских пассажиров и бесплатно оформить новые билеты. Уже завтра все граждане Украины смогут улететь по маршруту", - добавили в посольстве.

Как сообщали Українські Новини, украинские спортсмены застряли в аэропорту Франкфурта: Wizz Air не пустил их на рейс.

В августе 2018 года украинские туристы застряли в итальянском Римини.