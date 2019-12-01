Зеленский поздравил украинцев с годовщиной референдума о независимости

Президент Владимир Зеленский поздравил украинцев с 28-й годовщиной Всеукраинского референдума о поддержке Акта провозглашения независимости. Соответствующий пост он разместил на официальной странице в Facebook.

"90% украинцев в Закарпатье и на Волыни, на Донбассе и во Львовской области, в Одессе, Харькове, Днепре, Луганске и в Крыму, собственно, в каждом уголке Родины, сказали: Украине - быть!" - написал глава государства.

Зеленский отметил, что тогда все, независимо от языка, пола и вероисповедания, объединились, чтобы жить вместе в единой и независимой стране.

"Сегодня уже есть целое поколение украинцев, которые родились сами и родили детей в независимой Украине. И это - наше будущее. Ради которого мы должны и в дальнейшем быть едиными!" - подытожил президент.

Как сообщали Українські Новини, 89,1% украинцев готовы поддержать независимость Украины на референдуме.

49% респондентов, опрошенных Киевским международным институтом социологии (КМИС), поддерживают вступление Украины в Европейский Союз, 44,2% - в Организацию Североатлантического договора (НАТО).