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01 декабря 2019, воскресенье, 17:39 120
Президент 2019-12-01T17:39:17+02:00
Українські Новини
Зеленский поздравил украинцев с годовщиной референдума о независимости

Зеленский поздравил украинцев с годовщиной референдума о независимости

Владимир Зеленский, Референдум о независимости
Владимир Зеленский. Фото: president.gov.ua
Владимир Зеленский. Фото: president.gov.ua

Президент Владимир Зеленский поздравил украинцев с 28-й годовщиной Всеукраинского референдума о поддержке Акта провозглашения независимости. Соответствующий пост он разместил на официальной странице в Facebook.

"90% украинцев в Закарпатье и на Волыни, на Донбассе и во Львовской области, в Одессе, Харькове, Днепре, Луганске и в Крыму, собственно, в каждом уголке Родины, сказали: Украине - быть!" - написал глава государства.

Зеленский отметил, что тогда все, независимо от языка, пола и вероисповедания, объединились, чтобы жить вместе в единой и независимой стране.

"Сегодня уже есть целое поколение украинцев, которые родились сами и родили детей в независимой Украине. И это - наше будущее. Ради которого мы должны и в дальнейшем быть едиными!" - подытожил президент.

Как сообщали Українські Новини, 89,1% украинцев готовы поддержать независимость Украины на референдуме.

49% респондентов, опрошенных Киевским международным институтом социологии (КМИС), поддерживают вступление Украины в Европейский Союз, 44,2% - в Организацию Североатлантического договора (НАТО).

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