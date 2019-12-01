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01 грудня 2019, неділя, 17:39 29
Президент 2019-12-01T17:40:40+02:00
Українські Новини
Зеленський привітав українців з річницею референдуму про незалежність

Зеленський привітав українців з річницею референдуму про незалежність

Референдум про незалежність, Незалежність, Володимир Зеленський
Володимир Зеленський. Фото: president.gov.ua
Володимир Зеленський. Фото: president.gov.ua

Президент Володимир Зеленський привітав українців з 28-ю річницею Всеукраїнського референдуму про підтримку Акту проголошення незалежності. Відповідний пост він розмістив на офіційній сторінці в Facebook.

"90% українців у Закарпатті та на Волині, на Донбасі і в Львівській області, в Одесі, Харкові, Дніпрі, Луганську і в Криму, власне, у кожному куточку Батьківщини, сказали: Україні - бути!" - написав глава держави.

Зеленський зазначив, що тоді всі, незалежно від мови, статі та віросповідання, об'єдналися, щоб жити разом в єдиній і незалежній країні.

"Сьогодні вже є ціле покоління українців, які народилися самі і народили дітей в незалежній Україні. І це - наше майбутнє. Заради якого ми повинні і надалі бути єдиними!" - підсумував президент.

 

Як повідомляли Українські Новини, 89,1% українців готові підтримати незалежність України на референдумі.

49% респондентів, опитаних Київським міжнародним інститутом соціології (КМІС), підтримують вступ України в Європейський Союз, 44,2% - в Організацію Північноатлантичного договору (НАТО).

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