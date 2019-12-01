Зеленський привітав українців з річницею референдуму про незалежність

Президент Володимир Зеленський привітав українців з 28-ю річницею Всеукраїнського референдуму про підтримку Акту проголошення незалежності. Відповідний пост він розмістив на офіційній сторінці в Facebook.

"90% українців у Закарпатті та на Волині, на Донбасі і в Львівській області, в Одесі, Харкові, Дніпрі, Луганську і в Криму, власне, у кожному куточку Батьківщини, сказали: Україні - бути!" - написав глава держави.

Зеленський зазначив, що тоді всі, незалежно від мови, статі та віросповідання, об'єдналися, щоб жити разом в єдиній і незалежній країні.

"Сьогодні вже є ціле покоління українців, які народилися самі і народили дітей в незалежній Україні. І це - наше майбутнє. Заради якого ми повинні і надалі бути єдиними!" - підсумував президент.

Як повідомляли Українські Новини, 89,1% українців готові підтримати незалежність України на референдумі.

49% респондентів, опитаних Київським міжнародним інститутом соціології (КМІС), підтримують вступ України в Європейський Союз, 44,2% - в Організацію Північноатлантичного договору (НАТО).