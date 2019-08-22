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22 августа 2019, четверг, 12:43 107
Общество 2019-08-22T12:45:02+03:00
Українські Новини
89,1% украинцев готовы поддержать независимость Украины на референдуме, - опрос

89,1% украинцев готовы поддержать независимость Украины на референдуме, - опрос

Флаг Украины.Фото: pixabay
Флаг Украины.Фото: pixabay

89,1% респондентов, опрошенных фондом "Демократические инициативы" им. И. Кучерива и Киевским международным институтом социологии, готовы поддержать независимость Украины на референдуме.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, передают Українські Новини.

Респондентам был задан вопрос, как бы они проголосовали, если бы референдум о независимости Украины проводился сейчас.

Так, 70,8% проголосовали бы за, 9,5% - против, 7,6% - не голосовали бы, 12,1% - затруднились ответить.

Таким образом, 89,1% среди определившихся поддержали бы провозглашение независимости, 10,9% - не поддержали бы.

Также респондентов спросили, что для них значит День независимости.
68,5% опрошенных считают, что это государственный праздник, дата создания Украины в современном виде, 22,6% - считают его выходным днем, 4,2% -исторической ошибкой, Украине не стоило провозглашать независимость, 4,1% - затруднились ответить.


Опрос проводился "Деминициативами" и КМИС с 8 по 20 августа 2019 года среди 2 040 совершеннолетних респондентов на всей подконтрольной Украине территории.
Статистическая погрешность выборки не превышает 2,3%.

Опрос финансировался Международным фондом "Видродження", некоторые вопросы включены на заказ проекта Центра политико-правовых реформ.

Как сообщали Українські Новини, 49% респондентов, опрошенных Киевским международным институтом социологии (КМИС), поддерживают вступление Украины в Европейский Союз, 44,2% - в Организацию Североатлантического договора (НАТО).

Больше новостей о: Опрос Киевский международный институт социологии Фонд "Демократические инициативы" Независимость Украины

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