89,1% украинцев готовы поддержать независимость Украины на референдуме, - опрос

89,1% респондентов, опрошенных фондом "Демократические инициативы" им. И. Кучерива и Киевским международным институтом социологии, готовы поддержать независимость Украины на референдуме.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, передают Українські Новини.



Респондентам был задан вопрос, как бы они проголосовали, если бы референдум о независимости Украины проводился сейчас.



Так, 70,8% проголосовали бы за, 9,5% - против, 7,6% - не голосовали бы, 12,1% - затруднились ответить.



Таким образом, 89,1% среди определившихся поддержали бы провозглашение независимости, 10,9% - не поддержали бы.



Также респондентов спросили, что для них значит День независимости.

68,5% опрошенных считают, что это государственный праздник, дата создания Украины в современном виде, 22,6% - считают его выходным днем, 4,2% -исторической ошибкой, Украине не стоило провозглашать независимость, 4,1% - затруднились ответить.



Опрос проводился "Деминициативами" и КМИС с 8 по 20 августа 2019 года среди 2 040 совершеннолетних респондентов на всей подконтрольной Украине территории.

Статистическая погрешность выборки не превышает 2,3%.



Опрос финансировался Международным фондом "Видродження", некоторые вопросы включены на заказ проекта Центра политико-правовых реформ.



Как сообщали Українські Новини, 49% респондентов, опрошенных Киевским международным институтом социологии (КМИС), поддерживают вступление Украины в Европейский Союз, 44,2% - в Организацию Североатлантического договора (НАТО).