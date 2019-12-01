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01 декабря 2019, воскресенье, 16:35 181
Происшествия 2019-12-01T18:00:02+02:00
Українські Новини
Известная украинская певица Jerry Heil попала в ДТП в Одессе

Известная украинская певица Jerry Heil попала в ДТП в Одессе

Jerry Heil, ДТП в Одессе
"Вильна каса" Скриншот Youtube Jerry Heil

Популярная украинская певица Jerry Heil (Яна Шемаева), исполнившая хит "Охрана, отмена", попала в аварию когда возвращалась после концерта в Одессе. О происшествии девушка иассказала в Instagram-аккаунте.

Певица призналась, что подобный случай с ней произошел впервые. 

"Впервые в моей жизни это случилось. Я попала в аварию", - поделилась певица в stories.

Певица рассказала, что возвращалась после концерта в Одессе, когда в автомобиль, в котором она находилась, врезалась вторая машина.

"Впервые в моей жизни это произошло. Я попала в аварию. В нас въехала тачка", - написала исполнительница, отметив, что накануне поездки у нее было плохое предчувствие.

Она добавила, что ни она, ни люди, сопровождавшие ее ни пассажиры второго автомобиля серьезных повреждений не получили. Обошлось без жертв.

Как сообщали Українські новини, украинская поп-исполнительница Jerry Heil, автор хита "Охрана отмена", который собрал уже более 12 млн просмотров, представила новое видео на песню "Вільна каса".

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