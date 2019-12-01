Спасатели под Киевом вытащили оленя, который провалился под лед

В Иванковском районе Киевской области сотрудники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) спасли оленя, который не мог выбраться из полыньи. Об этом сообщается в Facebook Госслужбы. Вызволять животное спасателям помогали работники фермерского хозяйства "Эко Хауз" и местные рыбаки. Спасение оленя. Фото: Facebook\/ MNS.GOV.UA Чтобы вытащить оленя, его сначала пришлось усыпить инъекцией снотворного. В дикую природу животное пока не выпустят. Оно будет проходить реабилитацию после ледяного купания в хозяйстве "Эко Хауз". Как сообщали Українські Новини, в Киевской области рыбак вытащил из-под льда умирающую собаку. Лебеди вмерзли в лед под Киевом, но их освободили спасатели.