Спасатели под Киевом вытащили оленя, который провалился под лед

В Иванковском районе Киевской области сотрудники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) спасли оленя, который не мог выбраться из полыньи. Об этом сообщается в Facebook Госслужбы.

Вызволять животное спасателям помогали работники фермерского хозяйства "Эко Хауз" и местные рыбаки.

Спасение оленя. Фото: Facebook/ MNS.GOV.UA

Чтобы вытащить оленя, его сначала пришлось усыпить инъекцией снотворного.

В дикую природу животное пока не выпустят. Оно будет проходить реабилитацию после ледяного купания в хозяйстве "Эко Хауз".

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