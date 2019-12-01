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01 декабря 2019, воскресенье, 15:59 9
Общество 2019-12-01T16:00:01+02:00
Українські Новини
Спасатели под Киевом вытащили оленя, который провалился под лед

Спасатели под Киевом вытащили оленя, который провалился под лед

Лед, Спасание, Животные

В Иванковском районе Киевской области сотрудники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) спасли оленя, который не мог выбраться из полыньи. Об этом сообщается в Facebook Госслужбы.

Вызволять животное спасателям помогали работники фермерского хозяйства "Эко Хауз" и местные рыбаки.

Скриншот и фото: Facebook/ MNS.GOV.UA Спасение оленя. Фото: Facebook/ MNS.GOV.UA 

Чтобы вытащить оленя, его сначала пришлось усыпить инъекцией снотворного.

В дикую природу животное пока не выпустят. Оно будет проходить реабилитацию после ледяного купания в хозяйстве "Эко Хауз".

Как сообщали Українські Новини, в Киевской области рыбак вытащил из-под льда умирающую собаку.

Лебеди вмерзли в лед под Киевом, но их освободили спасатели.

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Спасение оленя. Фото: Facebook/ MNS.GOV.UA 
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