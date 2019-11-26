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26 ноября 2019, вторник, 11:37 1976
Общество 2019-11-26T14:30:04+02:00
Українські Новини
Лебеди вмерзли в лед под Киевом, но их освободили спасатели

Лебеди вмерзли в лед под Киевом, но их освободили спасатели

Спасение, Лебеди, ГосЧС Украины, Лед, замерзание воды
Лебеди. Фото: ГосЧС/Facebook
Лебеди. Фото: ГосЧС/Facebook

В Кагарлицком районе Киевской области спасатели освободили 15 вмерзших в лед лебедей в одном из водоемов.

Об этом говорится в сообщении Главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГосЧС) в Киевской области на странице в соцсети Facebook.

"Спасатели освободили 15 лебедей из ледяной ловушки. Наступившие холода вносят коррективы не только в жизнь людей. От морозов начали страдать и животные", - сказано в сообщении.

Согласно ему, 24 ноября в 09:00 в оперативно-диспетчерскую службу Кагарлицкого района поступило сообщение о том, что на местном пруду лебеди вмерзли в воду. На место происшествия был направлен дежурный караул.

По прибытию спасатели обнаружили 15 лебедей, вмерзших в лед. Чтобы освободить птиц, были прорублены около 200 м льда.

Лебеди. Фото: ГосЧС/FacebookЛебеди. Фото: ГосЧС/Facebook

Как сообщали Українські Новини, лебеди зимовали на Нетешинском водохранилище, появились завораживающие фото. Также пожарные спасли из-под каменной глыбы котенка на Закарпатье, который убегал от собаки.

Ранее в Киеве спасли огромного бобра Василия, который угодил в браконьерский капкан.

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