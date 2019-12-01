После аварии самолета "Стамбул - Одесса" авиакомпания возобновила рейсы

Авиакомпания Turkish Airlines возобновила выполнение авиарейсов "Стамбул – Одесса". Об этом Українським Новинам сообщил представитель международного аэропорта "Одесса". Turkish Airlines выполняет по 2 рейса "Стамбул – Одесса" в сутки. Turkish Airlines приостанавливала выполнение рейсов из-за инцидента со своим самолетом Boeing 737. 21 ноября в одесском аэропорту Boeing 737 турецкой авиакомпании Turkish Airlines надломил стойку переднего шасси во время посадки. Также рейсы в Стамбул из Одессы выполняют авиакомпании Atlasglobal UA, МАУ и Onur Air. Как сообщали Українські Новини, аэропорт "Одесса" приостановил работу до 18:00 22 ноября из-за аварии самолета Turkish Airlines. В Одессе работает группа специалистов, которые изучают причины аварии самолета Boeing 737 22 ноября. Самолет авиакомпании Turkish Airlines получил серьезные повреждения носовой части, также у него оторвалось шасси.