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01 декабря 2019, воскресенье, 15:03 236
Общество 2019-12-01T15:30:02+02:00
Українські Новини
После аварии самолета "Стамбул - Одесса" авиакомпания возобновила рейсы

После аварии самолета "Стамбул - Одесса" авиакомпания возобновила рейсы

Авиакомпания, Авария, Самолет, Аварийная посадка самолета

Авиакомпания Turkish Airlines возобновила выполнение авиарейсов "Стамбул – Одесса".

Об этом Українським Новинам сообщил представитель международного аэропорта "Одесса".

Turkish Airlines выполняет по 2 рейса "Стамбул – Одесса" в сутки.

Turkish Airlines приостанавливала выполнение рейсов из-за инцидента со своим самолетом Boeing 737.

21 ноября в одесском аэропорту Boeing 737 турецкой авиакомпании Turkish Airlines надломил стойку переднего шасси во время посадки.

Также рейсы в Стамбул из Одессы выполняют авиакомпании Atlasglobal UA, МАУ и Onur Air.

Как сообщали Українські Новини, аэропорт "Одесса" приостановил работу до 18:00 22 ноября из-за аварии самолета Turkish Airlines.

В Одессе работает группа специалистов, которые изучают причины аварии самолета Boeing 737 22 ноября.

Самолет авиакомпании Turkish Airlines получил серьезные повреждения носовой части, также у него оторвалось шасси.

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