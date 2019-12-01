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  • Президент Бразилии обвинил Леонардо Ди Каприо в пожарах лесов Амазонии
01 декабря 2019, воскресенье, 09:42 352
Мир 2019-12-01T11:30:01+02:00
Українські Новини
Президент Бразилии обвинил Леонардо Ди Каприо в пожарах лесов Амазонии

Президент Бразилии обвинил Леонардо Ди Каприо в пожарах лесов Амазонии

Бразилия, Лесные пожары, Леонардо ди Каприо
Леонардо ДиКаприо. Фото: leonardodicaprio.com
Леонардо ДиКаприо. Фото: leonardodicaprio.com

Голливудского актера Леонардо Ди Каприо президент Бразилии Жаир Болсонару обвинил в выделении денег на поджог амазонских лесов Амазонии, но уточнил, откуда взял эту информацию.

Ранее он неоднократно обвинял в поджоге лесов критиковавшие его НКО, на что Ди Каприо отверг обвинения и пообещал выделить 5 млн долларов на спасение Амазонии, пишет "Русская служба Би-би-си".

"Этот Леонардо Ди Каприо - крутой малый, да? Дает деньги, чтобы жечь Амазонию", - сказал президент.

Скорее всего, президент сделал свое заявление, ссылаясь на арест четырех пожарных-добровольцев из штата Пара, которых обвинили в преднамеренном поджоге лесов для получения грантов от НКО.

Правозащитники, НКО и оппоненты Болсонару считают, что людей задержали по политическим мотивам, они заявляют, что это травля защитников окружающей среды.

В четверг бразильский лидер обрушился с нападками на Всемирный фонд дикой природы. Он заявил, что организация заплатила пожарным за фотографии. Фонд отверг эти обвинения.

"Что сделала НКО? Что проще всего сделать? Поджечь лес. Сфотографировать, снять на видео. Всемирный фонд дикой природы начинает кампанию против Бразилии, связывается с Леонардо Ди Каприо, и тот жертвует 500 тыс. долларов. Часть этого получили люди, поджигавшие лес. Леонардо Ди Каприо, ты даешь деньги на пожары в Амазонии, так не пойдет", - сказал Болсонару.

"Их, конечно, стоит поддерживать, но мы не выделяли средства организациям, оказавшимся под ударом, - ответил Ди Каприо. - На кону будущее этих незаменимых экосистем, и я горд быть частью групп, которые занимаются их защитой", - заявил в ответ актер.

Как сообщали Українські Новини, президент Бразилии отказался принять помощь от G7 в тушении пожаров в Амазонии. Дым от лесных пожаров в Амазонии, который простирался на тысячи километров.

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