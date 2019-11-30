Задержание героина на Закарпатье: в грузовике было 370 кг опасного наркотика

Сотрудники Государственной пограничной службы обнаружили 370 кг героина в грузовике на границе со Словакией в Закарпатской области.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Министерства внутренних дел в социальной сети Facebook, передают Українськi Новини.

"В грузовике, который следовал в Германию, находилось более 370 кг героина", - написано в нем.

Отмечается, что в пятницу на границе со Словакией пограничники Чопского отряда совместно с работниками таможни задержали грузовой автомобиль, в котором находилась значительное количество вещества темно-коричневого цвета.

Экспресс-анализ показал, что это героин.

Как сообщали Українськi Новини, подозреваемых в контрабанде рекордных 600 килограммов героина арестовали. Также огромную партию героина на $50 млн обнаружила полиция в Киевской области.